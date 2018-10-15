Çanakkale Köprüsü yükseliyor

Avrupa ve Asya yakalarında köprünün ayaklarının oturacağı deniz tabanına, çapları 2.5 metre olan yüzlerce demir kazık çakıldı. Gelibolu yakasındaki kuru havuzda yapımı devam eden köprü kule keson temelleri de yükselmeye başladı. Kasım sonunda yüzdürülerek denize indirilmesi planlanan 20 metrelik yüksekliği ve 75x84 metrelik çapıyla neredeyse birer futbol sahası büyüklüğünde olan iki ayağı, 18 Mart 2019 tarihinde deniz içindeki kazıkların üzerine konularak köprünün temeli tamamlanmış olacak. Bu tarihten itibaren de 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsünün kuleleri yükselecek.

AÇILIŞI 2022’DE

Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonu sağlanacak ve burada bölgelerde ekonomik gelişimenin oluşturulmasına imkan sunulacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.

2 futbol sahası kadar

1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları birer futbol sahası büyüklüğü ile dikkat çekiyor. 75x84 metrelik çapı ile bu ayaklar, dünyanın en büyük açıklığa sahip asma köprüsünü Asya ve Avrupa arasında taşıyacak.