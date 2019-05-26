Çanakkale’de önemli aşama tamam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan’ın başlama işareti vermesiyle Asya yakası kule keson temeli -45 metredeki deniz tabanındaki yerine batırıldı ve kule keson temellerinin batırılması başarıyla tamamlanmış oldu.

GEÇİŞ 4 DAKİKAYA İNECEK

Törende konuşan Bakan Turhan, köprü tamamlandığında bölgede ekonomik anlamda büyük ivmelenmeyi sağlayacağını belirterek, “Feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle 1 saat süren Çanakkale Boğazı’ndan seyahat süresi 4 dakikaya kadar indirecek” dedi. Turhan “Ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri ve özellikle Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen yük hareketlerinin hızlı bir şekilde Ege, Batı Anadolu ve Batı Akdeniz’e inmesini sağlayacak” dedi. 51 bin ton olan Avrupa yakasındaki keson ise daha önce düzenlenen törenle deniz tabanına batırılmıştı.