Karadeniz gazı için tarihi gün! Bakan Dönmez: Önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Zonguldak Filyos Limanı'nda "Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni"nde konuştu.

Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gaz keşfinin ardından doğal gaz arama faaliyetleri hız kesmeden sürüyor.

Sismik gemiler Mavi Vatan'da enerji çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları;

Karadeniz gazını milletimizle buluşturmada önemli bir aşama olan Kuyubaşı vanasını deniz tabanına indirmesi için Türkali-2 kuyusuna uğurlayacağız.



Milletimize müjdeler vermenin haklı gururunu yaşadık. Türkiye'nin kaderini değiştirecek 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için önemli adım attık. Bu başarılar hem masada hem sahada yapılan uzun süreli dikkatli ve detaylı bir planlama strateji ve aksiyon planının bir neticesidir.

Karadeniz'deki ilk görevi öncesi 15 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kulesinin bir kısmı sökülen 'Yavuz' sondaj gemisi, 7 Ekim'de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na ulaştı. Limanda kule montajı ve diğer çalışmaları tamamlanan gemi, Karadeniz'deki ilk görevi için hazır hale getirildi.

Yavuz'un da göreve başlamasıyla üç gemimizle aynı anda Karadeniz'deki operasyonlarımızı sürdüreceğiz.

Biliyorsunuz Fatih ve Kanuni Sondaj Gemilerimiz de Karadeniz'de faaliyetlerini sürdürüyor. Fatih, Gökçebey-1 kuyusunda sondajına devam ediyor. Kanuni Sondaj Gemimizi de dün itibariyle alt tamamlama operasyonları için Türkali-5 lokasyonuna gönderdik. Yavuz'un da göreve başlamasıyla 3 gemimizle aynı anda Karadeniz'deki operasyonlarımızı sürdüreceğiz."

Sadece Karadeniz'de değil, Doğu Akdeniz'de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. Bu çerçevede, haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz'i de enerji arz güvenliğinin yeni rotası haline getirebiliriz.