Cari açığı 620 milyon dolar eritecek yatırım devrede
Mardin Mazıdağı’nda 1.2 milyar dolar yatırımla hayata geçen Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, cari açığı 620 milyon dolar azaltacak. Tesis bölgede 1.500 kişiye de iş kapısı oldu.
- KAAN ZENGİNLİ
Cengiz Holding tarafından Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 1.2 milyar dolarlık yatırımla kurulan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, kalkınma yoluyla tersine göçün simgesi oldu.
İSTİHDAM GETİRDİ
1.500 kişiye doğrudan 25 bin kişiye ise dolaylı yoldan istihdam sağlayan tesis, aynı zamanda yerli gübre ve metal üretimiyle yaklaşık her yıl yurt dışına çıkan 620 milyon doların da Türkiye’de kalmasını sağlayacak. Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, tesisin hem bölgeye hem de Türkiye ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacağını ifade etti. Kayışoğlu, “Yatırım aşamasında, tesis tamamlandığında 1.100 kişinin doğrudan çalışması planlanıyordu ancak şu anda bu sayıyı geçtik ve 1.500’e ulaştık. 1.500 kişiden toplam 1.019 kişi Mardin sınırları içinden istihdam edildi. Yerel istihdama katkı prensibi bizim için çok önemli ve bu nedenle bin 19 Mardinli çalışanın 847’si ise Mazıdağlılardan oluştu. Şöyle bir örnek vereyim, şu anda fabrikaya yakın olan 2 köyün istihdam edilebilir nüfusunun nerdeyse tamamı tesislerimizde çalışıyor. Fabrikamıza sınır olan Kocakent köyünden 900 kişi inşaat aşamasında istihdam edildi. Şu anda ise 1.500 kişilik fabrikanın 200’ü Kocakent sakinlerinden oluşuyor. Bu ise şu anlama geliyor; her evden bir kişi tesisimizde çalışıyor” dedi.
İŞSİZLİK % 5 DÜŞTÜ
Kayışoğlu, bir kişinin bile işe girmesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek “İnşaat aşamasında 5 bin kişiye doğrudan, 25 bin kişiye dolaylı iş imkânı sağladık. Tesis üretime başlayınca da 1.500 kişilik bir kadromuz oluştu. Mardin’de geçen yıl işsizlik oranı yüzde 25 idi. Şimdi ise bu rakam yüzde 20,6’ya inmiş durumda” dedi. Kayışoğlu sadece işçilerin değil beyaz yakalıların da Mardinli olmalarına dikkat ettiklerini, yöneticilerin memleketlerine dönmelerini sağladıklarını söyledi.
(Soldan sağa) Hasan Erberk, Fatih Demir, Emre Kayışoğlu, Savaş Özden, Bilal Aktimur, Nurşen Aktaş
Tesisin dünyada başka örneği yok
Kayışoğlu şu bilgileri paylaştı: “Metal geri kazanım ile entegre olan tek tesis Türkiye’de. Dünyada metal geri kazanım tesisleri var. Ancak gübre ile entegre olan tek tesis bizimki. Fabrikamız yılda 350 milyon dolarlık gübre, 270 milyon dolarlık metal ithalatının da önüne geçecek. Türkiye, gübre üretiminde kullanılan hammaddede bakımından yüzde 95 oranında dışa bağımlı bir ülke. Türkiye yıllık 5 milyon ton olan gübre tüketiminin yarısını ithal ediyor. İthalata yılda 1.1 milyar dolar para ödüyoruz. Sektörde kendi kendine yeten tek fabrika olacak. Hammadde konusunda dışa bağımlı olmayacağımız için gübre ithalatın direk olarak önüne geçecek.”
Evlerin kiraları 3 kat arttı
Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, ilçede de büyük gelişime neden oldu. Kayışoğlu bu değişimi de şöyle anlattı: “2012 yılında Mazıdağı bir kasaba gibiydi. 2012’de sadece bir lokanta olan ilçede şimdi 20’nin üzerinde yeme içme mekânı ve kafeler açıldı. Sadece 3 olan berber sayısı ise yine 20’nin üzerine çıktı. O dönemde yüksek katlı binaların sayısı bir elin parmakları kadar yokken şimdi şehirde siteler kurulmaya başlandı. Artık ilçede 2 futbol takımı ve 1 spor salonu buluyor. Önceleri 400 - 500 lira olan kiralar bin 200 liraya yükseldi.”
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