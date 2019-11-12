Cari fazla rekora doymuyor

Ekonomide yaşanan olumlu hava rakamlarla da yansıyor. Hükümetin ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbir ve uygulamalarla geçen yıl cari işlemler hesabından görülen 58 milyar dolarlık cari açık, 12 aylık cari işlemler hesabı dikkate alındığında; eylül ayında 5 milyar 895 milyon dolar cari fazlaya döndü. Cari işlemler hesabı bu yılın haziran ayıyla birlikte dört ay boyunca üst üste cari fazla vererek, rekor tazeledi. Bu yılın haziran, temmuz ve ağustos dönemlerinde sırasıyla 1.2, 4.7 ve 5.3 milyar dolarlık cari fazla verildi. Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın Eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2019 yılı Eylül ayı ‘Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ne göre cari işlemler fazlası, bir önceki yılın eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada piyasa beklentisinin eylülde 2 milyar dolar cari fazla verilmesi yönünde olduğunu belirtti. Yıllıklandırılmış cari fazlanın 5.9 milyar dolara iyileşmesiyle birlikte GSYH ‘ya oranının yüzde 0,8’e yükseldiğini ifade eden Bürümcekçi, veri setinin yayımlandığı dönemin en yüksek seviyesine ulaşıldığını söyledi.

Bürümcekçi, “Ekim ayı gümrük dış ticaret öncü verileri geçen yıla göre daha yüksek dış açığa işaret ederek cari fazladaki yükselişin sonuna geldiğimizi de düşündürmekte” dedi. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, cari işlemler dengesinde eylül ayında gözlenen iyileşmede, hizmetler dengesinin yüksek fazla vermesinin ana etken olduğunu kaydetti.