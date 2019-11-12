Cari fazla rekora doymuyor
Türkiye’nin son 12 aylık cari işlemler hesabı eylülde 5 milyar 895 milyon dolar cari fazla vererek, rekor tazeledi. Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın eylül ayına göre de 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ekonomide yaşanan olumlu hava rakamlarla da yansıyor. Hükümetin ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbir ve uygulamalarla geçen yıl cari işlemler hesabından görülen 58 milyar dolarlık cari açık, 12 aylık cari işlemler hesabı dikkate alındığında; eylül ayında 5 milyar 895 milyon dolar cari fazlaya döndü. Cari işlemler hesabı bu yılın haziran ayıyla birlikte dört ay boyunca üst üste cari fazla vererek, rekor tazeledi. Bu yılın haziran, temmuz ve ağustos dönemlerinde sırasıyla 1.2, 4.7 ve 5.3 milyar dolarlık cari fazla verildi. Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın Eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2019 yılı Eylül ayı ‘Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ne göre cari işlemler fazlası, bir önceki yılın eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti.
BEKLENTİNİN ÜZERİNDE
AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada piyasa beklentisinin eylülde 2 milyar dolar cari fazla verilmesi yönünde olduğunu belirtti. Yıllıklandırılmış cari fazlanın 5.9 milyar dolara iyileşmesiyle birlikte GSYH ‘ya oranının yüzde 0,8’e yükseldiğini ifade eden Bürümcekçi, veri setinin yayımlandığı dönemin en yüksek seviyesine ulaşıldığını söyledi.
Bürümcekçi, “Ekim ayı gümrük dış ticaret öncü verileri geçen yıla göre daha yüksek dış açığa işaret ederek cari fazladaki yükselişin sonuna geldiğimizi de düşündürmekte” dedi. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, cari işlemler dengesinde eylül ayında gözlenen iyileşmede, hizmetler dengesinin yüksek fazla vermesinin ana etken olduğunu kaydetti.
BÜYÜME 2020’de BAŞLIYOR
Haluk Bürümcekçi “Milli gelir büyümesi baz etkisinin de devreye girmesiyle daha güçlü artışlar kaydedecektir. Bu gelişmenin, dış ticaret açığında yıllık bazda karşılaştırmalarda da artış getirebileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca, AB pazarı ve genel olarak küresel çapta büyümede gözlenen yavaşlamanın ihracat artış hızımızı olumsuz etkilemeye devam ettiği izlenmektedir. Bu doğrultuda, ekim sonunda 5 milyar dolar fazlaya gerilemesini beklediğimiz son 12 aylık cari işlemler hesabının, 2019 yıl sonunda çok daha sınırlı fazla ile yılı kapatabileceğini düşünmekteyiz” açıklaması yaptı.
Fitch, Türk bankalarının görünümünü yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notu görünümünün ardından, 20 Türk Bankasının görünümünü de ‘negatif’ten ‘durağan’a revize etti. Açıklamada bankların finansal iştiraklerinin görünümlerinin de durağana çevrildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Akbank ve Türkiye İş Bankası’nın yerel para birimi cinsinden (LTLC – IDR) uzun vadeli IRD görünümünün negatiften durağana çevrildiğine vurgu yapıldı. Görünüm değişikliğinin ülkenin bankaları destekleme becerisine ilişkin risklerin azalışını yansıttığı belirtilen değerlendirmede, Türkiye’nin dış finansmanında sert bozulma ihtimalinin yakın vadede daha düşük olduğu da hatırlatıldı. Fitch Ratings’in açıklamasında bu yüzden hükümetin bankalara müdahale etme olasılığının da azaldığı belirtildi.
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