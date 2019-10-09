Çatlatma yöntemiyle enerjide yeni dönem

Hidrolik çatlatma tekniğinin yaygınlaşması, Türkiye’nin petrol ve doğal gaz ithalatının yıllar içinde düşmesine, enerji faturasının azalmasına olanak sağlayacak. Daha önce ulaşılamayan petrol ve gaz rezervlerinde üretime geçilmesini sağlayan hidrolik çatlatma, eski petrol ve gaz kuyularında yeniden üretim yapılmasına yardımcı olacak. Amerikan Petrol Enstitüsü’ne (API) göre, yerin altına basınçlı su ve kimyasalların yüksek basınçla gönderilmesiyle uygulanan hidrolik çatlatma ve yatay sondaj teknikleri, derinlerdeki kaya formasyonlarının içinde sıkışmış halde bulunan kaya petrolü ve kaya gazını yer yüzüne çıkarmak amacıyla kullanılıyor. Başkan Erdoğan da, hafta sonu yaptığı açıklamada, Diyarbakır’da ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle ticari petrol üretimine başlandığını açıklamış ve bu tekniğin daha da yaygınlaştırarak yeni kuyular açılacağını bildirmişti. Söz konusu teknikler sayesinde kaya petrolü ve kaya gazı üretimini yıllar içinde hızla artıran ABD, geçen yıl Suudi Arabistan ve Rusya’yı geçerek dünyanın en büyük ham petrol üreticisi konumuna yükseldi.

ABD ÜRETİMİ KATLADI

ABD’de hidrolik çatlatma tekniği ilk defa yaygın ve sistemli biçimde 2008’de kullanılmaya başlandığında ülkenin ham petrol üretimi günlük ortalama 5 milyon varil seviyesindeydi. Çatlatma sayesinde ABD’nin günlük ortalama ham petrol üretimi 2010’da 5.48, 2012’de 6.5, 2014’te 8.8, geçen yıl ise 11 milyon varile tırmanarak son 10 yılda iki katına çıktı.