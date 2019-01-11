Çekirdek ile fıstığa 6.3 milyar TL harcadık
Kuruyemiş sektörü yükselişini sürdürüyor.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Tüketimi artan kuruyemiş sektörünün büyüklüğü 6.3 milyar TL’ye dayandı. Sektörün en büyük oyuncusu Tadım’ın Pazarlama Direktörü Zeynep Göçmen, pazarın 1 milyar 575 milyon TL’lik bölümünün paketli kuruyemişe ait olduğunu belirterek, “Paketli kuruyemiş pazarı ciro olarak 2017 yılında Nielsen verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 19 oranında bir büyüme gösterdi. Benzer büyümenin 2018 yılında da devam ettiğini görüyoruz. Bu büyümeye en yüksek katkıyı ise; ay çekirdeği, fındık ve yer fıstığı sağladı” dedi. Bar satışının da arttığını anlatan Göçmen “Tadım, 2017 yılında, 2016 yılına oranla, kuruyemiş bar kategorisinde yüzde 202’lik büyüme ile cirosunu 3 katına çıkarttı ” dedi.
YURTDIŞINA FABRİKA
Göçmen “Almanya’da bir fabrikamız var ve ürünlerimizi bu fabrika üzerinden Avrupa ve ABD’deye ulaştırıyoruz. 2019’da, yine Almanya ‘da daha büyük ve yüksek kapasiteli yeni fabrikamıza taşınacağız” dedi.
KIRMIZI MEYVEYE YOĞUN İLGİ VAR
1971’den beri paketli kuruyemiş markası olarak pazara yön verdiklerini de anlatan Göçmen “İyi beslenme trendine paralel olarak çiğ kuruyemiş ve kuru meyve kategorisi hızla genişliyor. İyi gıda tüketimini benimseyen tüketiciler, kuruyemiş, özellikle de çiğ kuruyemiş ve kuru meyve tüketmeyi tercih ediyorlar. IPSOS tarafından yapılan Çiğ Kuruyemiş Tüketim Araştırmasıda bu trendin yaygınlaştığı görüşünü destekliyor. Araştırmaya göre; tüketicilerin yüzde 29’u ayda bir ya da daha sık paketli çiğ kuruyemiş tüketiyor. Tadım tüketicilerin bu ihtiyacına karşı “Çiğ Kuruyemiş ve Kuru Meyve” serisini günden güne genişletiyor” dedi.
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