Çekirdek ile fıstığa 6.3 milyar TL harcadık

Tüketimi artan kuruyemiş sektörünün büyüklüğü 6.3 milyar TL’ye dayandı. Sektörün en büyük oyuncusu Tadım’ın Pazarlama Direktörü Zeynep Göçmen, pazarın 1 milyar 575 milyon TL’lik bölümünün paketli kuruyemişe ait olduğunu belirterek, “Paketli kuruyemiş pazarı ciro olarak 2017 yılında Nielsen verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 19 oranında bir büyüme gösterdi. Benzer büyümenin 2018 yılında da devam ettiğini görüyoruz. Bu büyümeye en yüksek katkıyı ise; ay çekirdeği, fındık ve yer fıstığı sağladı” dedi. Bar satışının da arttığını anlatan Göçmen “Tadım, 2017 yılında, 2016 yılına oranla, kuruyemiş bar kategorisinde yüzde 202’lik büyüme ile cirosunu 3 katına çıkarttı ” dedi.

YURTDIŞINA FABRİKA

Göçmen “Almanya’da bir fabrikamız var ve ürünlerimizi bu fabrika üzerinden Avrupa ve ABD’deye ulaştırıyoruz. 2019’da, yine Almanya ‘da daha büyük ve yüksek kapasiteli yeni fabrikamıza taşınacağız” dedi.