9 Şubat 2022 Çarşamba 12:20 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 12:20

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (422) adet sözleşmeli mühendis, mimar, şehir plancısı ve büro personeli alımı yapacak. Peki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte personel ilanı ile ilgili detaylar...

ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 422 adet sözleşmeli mühendis, mimar, şehir plancısı ve büro personeli alınacak.

Yayımlanan kılavuza göre 8 Şubat'ta başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı için başvurular Şubat'ın 21'inde sona erecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, belirtilen tarihler aralığında yapılacak.

ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı için başvuruda bulunacak adaylar başvurularını E-Devlet Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kariyer Kapısı ve Kariyer Kapısı (CBİKO) üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. Posta yolu veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır.

Kurum, personel alımı yapılacak kadroların branşlarını ve başvuru şekillerini adayların erişimine açtı.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Alımy apılacak kadrolar; Çevre Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Harita Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Mimar, Şehir Planlayıcı ve Büro Personeli mesleklerinde 422 memur ve kamu personeli alımları olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı sonuçları www.csb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. İşte genel ve özel başvuru şartları...

ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Bakanlığın yayınladığı ilana göre Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) P3 ve P93 puan türlerinden en az 70 puan almış adaylar başvuracağı ilan etti.

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b. Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı unvanda sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

c. 2020-KPSS'den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 70 puana sahip olmak.

d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak.

e. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

g. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

h. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

a. ÇEVRE MÜHENDİSİ: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Çevre Mühendisliği" bölümlerinden lisans mezunu olmak.

b. İNŞAAT MÜHENDİSİ: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "İnşaat Mühendisliği" bölümlerinden lisans mezunu olmak.

c. MAKİNE MÜHENDİSİ: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği" bölümlerinden lisans mezunu olmak.

d. HARİTA MÜHENDİSİ: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği" bölümlerinden lisans mezunu olmak.

e. ELEKTRİK MÜHENDİSİ: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği" bölümlerinden lisans mezunu olmak.

f. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi" bölümlerinden lisans mezunu olmak.

g. JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Jeofizik Mühendisliği" bölümlerinden lisans mezunu olmak.

h. MİMAR: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Mimarlık" bölümlerinden lisans mezunu olmak.

i. ŞEHİR PLANCISI: Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Şehir ve Bölge Planlama" bölümlerinden lisans mezunu olmak.

j. BÜRO PERSONELİ (Taşra): Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Emlak Yönetimi, Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi veya Gayrimenkul Yönetimi ve Pazarlama" bölümlerinden ön lisans mezunu olmak.

k. BÜRO PERSONELİ (Merkez): Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler,Ekonomi " bölümlerinden lisans mezunu olmak.