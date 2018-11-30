Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Çeyrek altın 332 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 azalışla 203,3 liradan tamamladı. Çeyrek altın 332 lira, Cumhuriyet altını 1.359 liradan satılırken, 22 ayar külçe altının gram fiyatı 189 liradan işlem gördü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 332 lira, Cumhuriyet altını 1.359 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 düşüşle 203,3 liradan işlem gördü.
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 203,3
 
    Cumhuriyet Ata Lira 1.359,0
 
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 189,2
 
    Lira(Tam) Ziynet 1.328,0
 
    Yarım Ziynet 664,0
 
    Çeyrek Ziynet 332,0

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ters yönden gelerek kazaya karışan araç sürücüsüne meydan dayağı

Ters yönden gelerek kazaya karışan araç sürücüsüne meydan dayağı

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

Cengiz Ünder bu golü kaçırınca İspanyol gazeteci coştu

Cengiz Ünder bu golü kaçırınca İspanyol gazeteci coştu

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA