Çeyrek altın 332 lira oldu
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 azalışla 203,3 liradan tamamladı. Çeyrek altın 332 lira, Cumhuriyet altını 1.359 liradan satılırken, 22 ayar külçe altının gram fiyatı 189 liradan işlem gördü.
- İHA
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 332 lira, Cumhuriyet altını 1.359 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 düşüşle 203,3 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 203,3
Cumhuriyet Ata Lira 1.359,0
22 Ayar Bilezik(Gr.) 189,2
Lira(Tam) Ziynet 1.328,0
Yarım Ziynet 664,0
Çeyrek Ziynet 332,0
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