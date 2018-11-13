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Çeyrek altın 347 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 212,50 lira oldu.

  • İHA
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İstanbul Kapalıçarşı'da 211 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 212,50 liradan, bin 399 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 420 liradan, 193,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 197,50 liradan, bin 367 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 387 liradan, 684 liradan alınan Yarım Ziynet 694 liradan ve 342 liradan alınan Çeyrek Ziynet 347 liradan satıldı.

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