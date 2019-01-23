Çeyrek altın 359 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 219,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 220 liradan, bin 448 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 469 liradan, 200,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 204,50 liradan, bin 415 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 435 liradan, 708 liradan alınan Yarım Ziynet 718 liradan ve 354 liradan alınan Çeyrek Ziynet 359 liradan satılıyor.