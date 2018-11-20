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Çeyrek altın günü yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,10 artışla 211,60 liradan tamamladı.

  • AA
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 345,00 lira, Cumhuriyet altını 1.414,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 211,60 liradan işlem gördü.
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 
 
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 211,60
 
Cumhuriyet Ata Lira 1.414,00
 
22 Ayar Bilezik(Gr.) 197,00
 
Lira(Tam) Ziynet 1.381,00
 
Yarım Ziynet 691,00
 
Çeyrek Ziynet 345,00

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