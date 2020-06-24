Çeyrek altın kaç para? 24 Haziran 2020 gram altın, çeyrek altın alış satış fiyatları

24 Haziran 2020 Çarşamba 09:49 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 09:49

Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı sevindirdi. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Koronavirüs salgını küresel ve yerel piyasalarda durgunluğa neden olurken altın fiyatları grafiği de kısa süreli dalgalanmalar yaşıyor. Altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Peki gram altın ve çeyrek altın kaç para? İşte gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını anlık fiyatları...

Bugün altın fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor. Düne göre daha düşük rakamlarla güne başlayan altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor.

Altın ons fiyatı anlık fiyatıdaki yukarı yönlü hareketlenme piyasanın normale döndüğünü gösteriyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın, Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar bugün? İşte çeyrek altın, gram altın alış satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI 24 HAZİRAN 2020

Altın fiyatları son durum... Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda 24 ayar gram altın fiyatı 389,60 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için çeyrek altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN

22 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 351,50 TL

SATIŞ: 365,98 TL

24 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 389,48 TL

SATIŞ: 389,60 TL

ALTIN ONS FİYATI ANLIK

ALIŞ: 1.769,78 TL

SATIŞ: 1.770,22 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 633,80 TL

SATIŞ: 637,90 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.263,70 TL

SATIŞ: 1.274,20 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.527,30

SATIŞ: 2.540,50

24 HAZİRAN 2020 DOLAR KURU FİYATI