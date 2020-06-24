Dolar kaç TL? 24 Haziran 2020 dolar kuru ve euro fiyatı

24 Haziran 2020 Çarşamba 09:50 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 09:50

Euro ve dolar kaç TL oldu? Bugün yani 22 Haziran Pazartesi günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar başta bu soru olmak üzere döviz kurlarındaki son durumu merak ediyor. Euro TL ve dolar TL başta olmak üzere döviz kurlarındaki son durumun detaylarını sizler için haberimizde derledik. İşte, merak edilen rakamlar…

DOLAR TL KURU, NE KADAR?

Dolar TL kuru ALIŞ 6,8509 TL'den,

SATIŞ 6,8555 TL üzerinden işlem görüyor.

EURO TL NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 7,7555 TL

SATIŞ: 7,7645 TL

Euro TL kuru ise yine dolar TL kurunda olduğu gibi 7 lira 75 kuruş alış ve 7 lira 76 kuruş satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Corona virüs salgınındaki ikinci dalga endişesi nedeniyle piyasalardaki dalgalı seyir devam ediyor.

Yurt içinde ise döviz piyasasında yatay seyir dikkat çekiyor. Dolar/TL yeni haftanın ilk iş gününde 6,84'ten; euro/TL 7,70'ten işlem görüyor.

Analistler, bu haftanın veri gündeminde, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı ve ABD'nin büyümesi, yarın ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde, tüketici güven endeksinin haziranda 62,6 seviyesine yükseldiğini belirterek, yurt dışında ABD'de 2. el konut satışları ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,87 bandının öne çıktığını söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI