CHP İmparatorluğu

Dünyada bir bankada hissesi bulunan ve yılda yüzlerce milyon TL’lik ‘gelir elde eden’ tek parti olma unvanını elinde bulunduran CHP, aynı zamanda bir sanayi ve finans imparatorluğunun da yöneticisi konumunda bulunuyor. Kuruluşunda Atatürk’ün maddi hissesi olması nedeniyle vasiyetinde Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu’na bıraktığı İş Bankası’ndaki yüzde 28’lik payı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atanan üyelerce yönetiliyor.

BÜYÜMENİN YOLU

Bankanın iştiraklerine bakıldığında, 23’ü doğrudan dolaylı olarak 95 şirketi kontrol ediyor. Bunlar arasında Şişe Cam, Soda Sanayi, Trakya Cam, Anadolu Hayat, Anadolu Cam, Anadolu Sigorta, TSKB, İş Finansal Kiralama, İş GYO, İş Yatırım gibi şirkteler yer alıyor. 20 milyar TL’lik piyasa değeri bulunan İş Bankası’nda CHP’nin 5.6 milyar TL’lik payı bulunuyor. CHP, iştiraklerden de ayrı ayrı pay sahibi ise tüm şirketler göz önüne alındığında parti dev bir holding haline geliyor.

İş Bankası tarafından her sermaye artırımında veya yeni şirket kurumunda CHP’nin de payı artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da son olarak CHP’nin İş Bankası’ndaki yüzde 28’lik hissesinin yanında Şişecam’daki hisselerini de gündeme taşıması, CHP’de büyük panik yarattı. Atatürk’ün mirasını yönetmenin ötesine geçerek İş Bankası’nın sanayi kuruluşlarında da pay sahibi olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu şirketlerin yönetim ve maddi gücüyle kendine koltuğunu korumak için gücüne güç katıyor.

ŞİRKETLERİ BİZ KURDUK

Bu ifadenin sahibi ise, CHP’nin ve parti adına İş Bankası’nın da yönetiminin eski üyesi Mustafa Özyürek. 2015 yılında Al Jazeera’ye konuşan Özyürek, CHP’nin Şişecam gibi dev sanayi kuruluşlarındaki yüzde 18.40’lık payını nasıl elde ettiklerini şu sözlerle açıkladı: “Eğer İş Bankası sermaye artırımına gitmişse o sermaye artımının bir bölümüne katılacak şekilde CHP kâr payından kesinti yapar. Aksi takdirde artışa katılmazsanız yüzde 28 hisseniz düşer. Sermaye artırımlarında parti bunu kâr payından karşılar. Herhangi bir sermaye artışı olmamışsa o kâr payından eşit şekilde Tarih ve Dil Kurumu’na dağıtılır.”