CHP ve İP'ten gizli 'IMF' trafiği! 'Muhalefetteyken IMF ile görüşüyorsa...'

Yerel seçimler öncesi hükümetin gizlice IMF ile görüşme yapıldığı iftiralarını ortaya atan CHP, İYİ Parti’yi de yanına alıp, Ankara Hilton Otel'de IMF ile gizli bir görüşme gerçekleştirmiş. CHP’nin seçim öncesi yaptığı açıklamaları hatırlatan 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, “CHP muhalefette iken bile IMF ile görüşüyor. Bu toplantı açıklamaya muhtaçtır” dedi.

“MUHALEFETTEYKEN IMF İLE GÖRÜŞÜYORSA…”

Sosyal demokrat ve sol gelenekten gelen siyasi anlayışının IMF ile taban tabana zıt bir siyasette olması gerektiğini söyleyen Sadi Özdemir, CHP’ye “Muhalefette iken bile görüşüyorsa, ne denilebilir?” sözleriyle tepki gösterdi. Bir görüşme yapılacaksa bunun açık olması gerektiğini dile getiren Özdemir, “Görüştük ama niye görüştük?” sorunun cevap beklediğini dile getirdi.