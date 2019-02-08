İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2534
  • 5,9567
  • 221.078
  • 102.400
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Cibuti'nin suyu 'Dostluk Barajı'ndan akacak

DSİ tarafından Cibuti'de inşa edilen Ambouli Dostluk Barajı'nın yapımı tüm hızıyla sürerken, baraj gövdesi dolgu çalışmalarının 31 Mart'ta tamamlanması planlanıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye ve Cibuti arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bu ülkede inşa edilen Ambouli Dostluk Barajı'nın yapım çalışmaları tüm hızıyla sürerken, baraj gövdesi dolgu çalışmalarının 31 Mart'ta tamamlanması planlanıyor.
 
AA muhabirinin DSİ'den edindiği bilgilere göre, kurum tarafından çalışmalarına devam edilen Cibuti'deki Ambouli Dostluk Barajı ile hem iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi hem de su alanında iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
 
Başkent Cibuti'yi taşkınlardan koruması ve içme suyu sağlaması amaçlanan barajın inşası için gerekli bütün etüt ve proje çalışmaları tamamlanırken, inşaat çalışmalarında da önemli bir aşamaya gelindi.
 
Toplam 62 iş makinesi ve ekipman sahada faaliyet gösteririken, şantiyede 35'i Türk, 15'i Etiyopyalı ve 62'si yerel olmak üzere toplam 112 personel çalışıyor. Baraj gövdesinde 335 bin metreküp kazı imalatı yapılırken, derivasyon tüneli betonarme imalatları, kazı dolgu ve tüm enjeksiyon imalatları da tamamlandı.
 
YÜZDE 64 GERÇEKLEŞME SAĞLADI
 
Çalışmalar kapsamında toplamda 825 bin metreküp dolgu imalatı yapılarak yüzde 64 gerçekleşme sağlandı.
 
Barajın su tahliyesi için kullanılan dolu savakta 190 bin metreküp kazı imalatına odaklanılırken, yüzde 26 gerçekleşme seviyesine ulaşıldı.
 
Baraj gövdesi dolgu imalatları, dolu savak kazı ve betonarme imalatları çift vardiya olarak sürdürülüyor. Baraj gövdesi dolgu çalışmalarının ise 31 Mart 2019'da tamamlanması hedefleniyor.
 
İki ülke arasında imzalanan "Su Alanında İşbirliği Anlaşması" esas alınarak, Cibuti nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı başkentteki Ambouli Nehri üzerine baraj projesi yapımı konusunda mutabık kalınmıştı.
 
Bu doğrultuda, DSİ tarafından Ambouli havzasında, Ambouli Dostluk Barajı'nın yapım işi projelendirildi. Baraj inşası için 24 Nisan 2017'de yer teslimi yapıldı.
 
Temelden 71 metre yükseklikte inşa edilecek barajın aktif depolama hacmi 14 milyon metreküp olacak. Baraj, kil çekirdekli dolgu baraj tipinde inşa ediliyor.
 

Müşteri olarak bindi, taksicinin başından aşağı su döktü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tarih belli oldu: 31 Mart'ta tamamlanacak

Tarih belli oldu: 31 Mart'ta tamamlanacak

CHP'de art arda istifalar sürüyor

CHP'de art arda istifalar sürüyor

İşte Kaşıkçı'nın daha önce görmediğiniz fotoğrafları

İşte Kaşıkçı'nın daha önce görmediğiniz fotoğrafları

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

Kartal'da çöken binanın altından CHP skandalı çıktı

Kartal'da çöken binanın altından CHP skandalı çıktı

CHP’nin başkan adayı adaylıktan çekildi

CHP’nin başkan adayı adaylıktan çekildi

İmzalar atıldı: Dev sözleşme tamam

İmzalar atıldı: Dev sözleşme tamam

1 milyar varil petrole eşdeğer gaz yatağı bulundu

1 milyar varil petrole eşdeğer gaz yatağı bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Digital Globe: İran uzaya uydu gönderdi

Digital Globe: İran uzaya uydu gönderdi

Fatih Terim'in zor günü. Baba Talat Terim'e son görev

Fatih Terim'in zor günü. Baba Talat Terim'e son görev

Rus jetleri sınıra yakın uçan uçaklar için 4 kez havalandı

Rus jetleri sınıra yakın uçan uçaklar için 4 kez havalandı

Venezuela olası ABD saldırısına karşı S-300'leri aktifleştirdi

Venezuela olası ABD saldırısına karşı S-300'leri aktifleştirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019