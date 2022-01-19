Ciddi talep artışı var! Türkiye'den dünyaya 1 milyar dolarlık ayakkabı ihracatı

AA 19 Ocak 2022 Çarşamba 11:56 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 11:56

Sektörel ihracat verilerine göre, Türkiye'nin deri ve deri ürünleri ihracatı 2021'de yüzde 29,6 artarak 1,73 milyar dolar olarak gerçekleşti. Deri ve deri ürünleri sektörünün toplam ihracattan aldığı pay yüzde 0,8 olarak kaydedildi.

Deri ve deri ürünlerinden en yüksek payı alan ayakkabıdaki ihracat artışı ise yıllık bazda yüzde 22,9 oldu. 2020'de 818,4 milyon dolar olan ihracatını 2021'de 1 milyar 6 milyon dolara yükselten ayakkabı sektörü, uzun zamandır hedeflediği 1 milyar dolarlık eşiği de böylece aşmış oldu.



Ayakkabı grubunun deri ve deri mamulleri sektör ihracatındaki payı yüzde 58,3 oldu. Ayakkabıda ihracat artışı ortalamanın altında kalsa da sektörün toplam ihracatındaki ağırlığı değişmedi.

Bu alanda ayakkabıyı yüzde 15,4 ile yarı işlenmiş/bitmiş deri ve işlenmiş kürk ürünleri, yüzde 14 ile saraciye, yüzde 12 ile deri ve kürk giyim grubu izledi.

- SEKTÖRÜN EN YÜKSEK İHRACAT YAPTIĞI İLK 10 ÜLKENİN 6'SI AVRUPA'DAN

Türkiye'nin en çok ayakkabı ihraç ettiği ilk 10 ülke arasında Avrupa ülkeleri öne çıktı. 10 ülkeden 6'sı Avrupa'dan listeye girdi.



Türkiye'nin en çok ayakkabı ihraç ettiği ülkeler arasında başı 82,5 milyon dolarla Rusya çekti. Önceki yıla göre yüzde 24,5 artışın yaşandığı bu ülkenin toplam ihracattan aldığı pay yüzde 8,2 olarak gerçekleşti.

Rusya'yı 75,5 milyon dolarla Irak, 70,1 milyon dolarla Almanya, 64,3 milyon dolarla İspanya, 40,8 milyon dolarla Romanya takip etti.

En çok ayakkabı ihracatı yapılan ilk 10 ülke arasında yer alan diğer ülkeler İsrail, Birleşik Krallık, İtalya, Libya ve Hollanda şeklinde sıralandı. İlk 10'daki en dikkat çekici artış yüzde 58,8 ile Libya'da yaşandı.

- "BATI AVRUPA ÜLKELERİNDEN CİDDİ TALEP ARTIŞI VAR"

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayakkabı ihracatında rekor kırdıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Tedarikte ve ham madde teminindeki sıkıntılar ve salgının devam etmesine rağmen tarihin en yüksek ihracatına ulaşmak rekabet gücümüzün ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor." dedi.

Geçen yıl özellikle Batı Avrupa ülkelerinden ayakkabı talebinde net bir artış gördüklerini dile getiren İçten, pazar çeşitliliğinin arttığını, 2021'de özellikle spor ayakkabılarda ve deri olmayan kadın ayakkabılarda ciddi talep artışı yaşandığını söyledi.

- "BU YIL İHRACATTA 1,4 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİRİZ"

Berke İçten, Türkiye'nin özellikle küresel perakende markaları tarafından son dönemde radara alındığını, ayakkabı üretimi için önemli bir talebin bulunduğunu söyledi.

Bilinen önemli markaların Türkiye'den ürün almak istediğini dile getiren İçten, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl 66'ncısı düzenlenecek Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'na (AYMOD) şimdiden ilgi var. Özellikle Avrupalı alıcılar mart sonunda gerçekleştirilecek bu fuar için şimdiden yer ayırtmaya başladı. Bu yıl pazar çeşitliliğimizin daha da artacağını, Avrupa ülkelerine daha fazla ihracat yapacağımızı düşünüyorum. Herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmazsa bu yıl ayakkabı ihracatında beklentimiz 1,3-1,4 milyar dolar aralığı. Sektörümüzün bu rakama ulaşacak potansiyeli var. Kaliteli ve hızlı üretim gücümüz, Avrupa'ya yakınlığımız, yeni trendleri yakalamamız bizi öne çıkarıyor."