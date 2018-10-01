Çiftçinin gücü ile bu süreci atlatırız

Tarım sektörünün en büyük kuruluşlarından S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) hem üreticiye hem de Türkiye ekonomisine kazandırmaya devam ediyor.

Ülkemizin 64 ilinin, 13 bin 750 yerleşim biriminde pancar üretimi yapan, yaklaşık 1.5 milyon ortağıyla kişiye fayda sağlayan PANKOBİRLİK, büyümesini sürdürüyor. Son dönemde ekonomide yaşanan sürecin, tarım sektörüne verilecek destekler ve yerlileşme süreci ile daha kolay atlatılabileceğini söyleyen AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, tarım sektörüne de bir destek paketi beklediklerini ifade etti. “Ekonomide sen sert rüzgarı arkamıza alacağız” diyen Konuk, Türkiye’nin bu durumdan daha güçlü çıkacağını belirtti.

Son dönemde Türkiye ekonomisinde yaşanan süreç hakkında neler söylemek istersiniz?

Ekonomimizin gerçeğini yansıtmayan göstergelerin eseri kur ve faiz dalgalanmalarıyla boğuşuyoruz. İçerden dışarıdan ekonomimizi manipüle etmeye çalışanlar, spekülatörler yani milletimizin ekonomik kazanımlarının üstüne konmaya çalışanlar topyekûn hücumda. Bu oyun milli sermayenin el değiştirmesi, milli servetimizin yağmalanması amacıyla oynanan kirli bir oyundur.

Bu oyunu bozmak adına ne gibi adımlar atılmalı?

Bu oyunda tuzağa düşmemek kadar önemli olan, yapılan saldırıda mevzi kaybetmemektir. Nasıl mevzi kaybetmezsiniz? Tarlalarımız üretmeye devam edebilirse mevzi kaybetmeyiz. Üretim tesislerimiz, fabrikalarımız üretmeye devam edebilirse mevzi kaybetmeyiz. Kurumlarımız ayakta kalmayı başarabilirse mevzi kaybetmeyiz. Bir üretim bandı bile dursa bu ülkemizin kaybıdır. Bir metre kare arazi bile boş kalsa bu milletimizin kaybıdır. Bir ahır bile boş kalsa bu hepimizin kaybıdır. Bir bağ, bahçe bile bakımsız kalsa bu hepimizin ortak kaybıdır.

Türkiye’nin bu süreçten güçlü çıkacağını düşünüyor musunuz?

Şimdi bu önlemlerin sonuçlarının alınacağı bir merhaledeyiz ve inşallah ülkemiz ve ekonomimiz bu badireden daha da güçlenerek çıkacak. Hükümetimiz bu dalgalanma başlamadan önce yerli üretimin teşviki için kamu ihalelerinde yerli üreticiyi koruyacak tedbirler almıştı. Şimdi ilave tedbirler ve teşvikler ile bu kararlılığın sahada da sonuç alacağı bir süreci hızlandırıyor. Yani hükümetimiz sanayi cephesi için bir yelken açtı ve esen sert rüzgârı avantaja çevirmek için adımlar attı.