Çinli mobil ulaşım şirketi Didi, New York Borsasından çekilecek

AA 3 Aralık 2021 Cuma 09:17 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 09:17

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hisselerin Hong Kong borsasında halka arzının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Titiz incelemelerin ardından, şirketin New York Borsasında işlem gören hisselerinin liste dışı bırakılması için derhal işlemelerin başlatılmasına, Hong Kong'da halka arz için hazırlıklara başlanmasına karar verilmiştir." denildi.

Şirket, ABD'de yayımladığı ayrı açıklamada ise "hisselerin, uluslararası olarak tanınan bir başka borsada serbestçe alınıp satılabilir hale dönüştürüleceğini" kaydetti.

Kararın, Çinli denetim kurumlarının şirket hakkında başlattığı siber güvenlik soruşturmasının sürdüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

- ABD'deki halka arzının ardından güvenlik soruşturması başlatılmıştı

New York Borsasında 1 Temmuz'da işlem görmeye başlayan mobil ulaşım şirketi, yurt dışındaki halka arzının ardından ülkesinde soruşturmayla karşılaşmıştı.

Çin Siber Uzay İdaresi (CAC), Didi'nin halka arz edilmeden önce iç siber güvenlik incelemesi yapma şartını yerine getirmediğini öne sürerek şirket hakkında siber güvenlik soruşturması başlatmıştı.

Soruşturmada şirketin kişisel verileri toplama ve kullanma yöntemleriyle ilgili ciddi ihlaller tespit eden kurum, 9 Temmuz'da şirkete ait 25 uygulamanın Çin'deki internet mağazalarından kaldırılması talimatını vermişti.

CAC, ayrıca soruşturmalar sonuçlanana kadar Didi'nin yeni müşteri kabul etmesini de yasaklamıştı.

Düzenleyici kurum, bundan böyle en az 1 milyon kullanıcı hakkında bilgi toplayan her şirketin siber güvenlik soruşturmasından geçirilmesinin şart olacağını bildirmişti.

- İnternet sektöründeki düzenleyici müdahaleler arttı

Çin'de internet şirketlerine yönelik denetim ve düzenlemelerinin arttığı gözleniyor. Çinli düzenleyiciler 2020 sonundan itibaren Alibaba, Tencent ve Didi gibi yurt dışında da yatırımları bulunan şirketler üzerindeki denetimleri ve yaptırımları artırdı.

Çevrim içi ticaret, alışveriş, ulaşım ve sosyal medya hizmetleri sağlayan ve faaliyet alanlarında büyük güce ulaşan internet şirketleri son bir yılda soruşturma ve cezalarla karşılaştı.

Başlangıçta tekelcilik karşıtı düzenlemeleri ihlal gerekçesiyle başlatılan soruşturmalar, sonraki aylarda siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması konularına odaklandı.

Yurt dışında halka arz edilen internet şirketleri hakkında soruşturmalar başlatılırken yurt içindeki faaliyetlere de yeni kural ve kısıtlamalar getirildi.