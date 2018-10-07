Coğrafi tescilde şampiyon Türkiye
Dünyada 10 bin coğrafi işaret tescil edilirken Türkiye 375 tescille ilk sıraya yerleşti. Türkiye geçen yıl 104, bu yıl ise 70 ürünü dünyada tescil ettirdi.
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Araştırma Ağı (YÜCİTA) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu Türkiye’nin 375 tescilli ürünle dünya birincisi olduğunu söyledi. Tekelioğlu, “Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, dünyada tescil edilmiş yaklaşık 10 bin civarında coğrafi işaret var. Bunun üçte biri AB ülkeleri arasındadır. Gelişmekte olan ülkelerde de yaklaşık bin tescil edilmiş coğrafi işaret var. Ama bu ülkelerde pek çok coğrafi işaret, yeterli hukuki düzenlemeler olmadığından korunamıyor. Türkiye’de şu an itibarıyla 375 tescil almış ürün var. Biz şu anda dünyada tescil sayısı bakımından birinci sıradayız. Geçen sene 104, bu yıl ise yaklaşık 70 tescil verildi. Yani ülkemizde çok hızlı gelişmeler var. AB’de ise en çok tescil alan ülke İtalya’dır. Onu Fransa takip ediyor. Ardından sırasıyla İspanya, Portekiz ve Yunanistan geliyor. Bu 5 ülkedeki ürünler AB’nin tescilli ürünlerinin yüzde 70’ini oluşturuyor.”
ÜRÜNÜ KORUYOR
Coğrafi işaret almış ürünlerin kaliteli ve otantik ürünler olduğunu belirten Tekelioğlu “Tescil edilen ürün korunuyor. Ezine peyniri tescil edilmişse, Afyonkarahisar’da beyaz peynir yapıp adına Ezine peyniri diyemiyoruz. Çünkü Ezine peyniri, tescil belgesindeki kurallara göre, Çanakkale’nin Ezine, Ayvacık ve Bayramiç ilçeleri arasındaki Kaz Dağları’nda otlayan hayvanların özel sütlerinden yapılan bir peynirdir. Sadece orada yapılabilir” dedi. Tekelioğlu, coğrafi işaretlerin Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında öncelikli hedefleri arasında oluğunu, tarım ürünlerinde de gıda güvenliğini temsil ettiğini anlattı.
400’ün üzerinde ürün tescil almayı bekliyor
Tekelioğlu, Türkiye’nin coğrafi işaretler bakımından dünyada eşi bulunmayan, potansiyeli çok yüksek bir ülke olduğunu vurguladı. Coğrafi işaret tescili uygulamasının 1995 yılında yayınlanan bir kararname ile başladığına dikkati çeken Tekelioğlu, şöyle devam etti: “O uygulama 10 Ocak 2017’ye kadar ‘Sınai Mülkiyet Yasası’na kadar devam etti. Şimdi bu, Sınai Mülkiyet Yasasına göre yürütülüyor. Bu yasa çok önemli değişiklikler getirdi. Bu çerçevede de çok önemli gelişmeler oldu. Bizim kanunumuz bütün ürünlere tescil alma hakkı sağlıyor. Şu anda da 400’ün üzerinde ürün tescil almayı bekliyor.”
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