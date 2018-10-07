Coğrafi tescilde şampiyon Türkiye

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Araştırma Ağı (YÜCİTA) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu Türkiye’nin 375 tescilli ürünle dünya birincisi olduğunu söyledi. Tekelioğlu, “Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, dünyada tescil edilmiş yaklaşık 10 bin civarında coğrafi işaret var. Bunun üçte biri AB ülkeleri arasındadır. Gelişmekte olan ülkelerde de yaklaşık bin tescil edilmiş coğrafi işaret var. Ama bu ülkelerde pek çok coğrafi işaret, yeterli hukuki düzenlemeler olmadığından korunamıyor. Türkiye’de şu an itibarıyla 375 tescil almış ürün var. Biz şu anda dünyada tescil sayısı bakımından birinci sıradayız. Geçen sene 104, bu yıl ise yaklaşık 70 tescil verildi. Yani ülkemizde çok hızlı gelişmeler var. AB’de ise en çok tescil alan ülke İtalya’dır. Onu Fransa takip ediyor. Ardından sırasıyla İspanya, Portekiz ve Yunanistan geliyor. Bu 5 ülkedeki ürünler AB’nin tescilli ürünlerinin yüzde 70’ini oluşturuyor.”

ÜRÜNÜ KORUYOR

Coğrafi işaret almış ürünlerin kaliteli ve otantik ürünler olduğunu belirten Tekelioğlu “Tescil edilen ürün korunuyor. Ezine peyniri tescil edilmişse, Afyonkarahisar’da beyaz peynir yapıp adına Ezine peyniri diyemiyoruz. Çünkü Ezine peyniri, tescil belgesindeki kurallara göre, Çanakkale’nin Ezine, Ayvacık ve Bayramiç ilçeleri arasındaki Kaz Dağları’nda otlayan hayvanların özel sütlerinden yapılan bir peynirdir. Sadece orada yapılabilir” dedi. Tekelioğlu, coğrafi işaretlerin Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında öncelikli hedefleri arasında oluğunu, tarım ürünlerinde de gıda güvenliğini temsil ettiğini anlattı.