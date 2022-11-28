Çok sayıda ülkede ofis açtılar: Türkiye'den yönetecekler

Merkezi Kuveyt'te bulunan NCM Investment Şirketler Grubu'nun Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Naser Al Marri, bölgedeki yatırımlarında Türkiye'yi bir "finansal hub" olarak kullanacaklarını söyledi.

Marri, grubun iştiraki NoorCM Menkul Değerler AŞ'nin İzmir'deki yeni şube açılışının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yatırım yapmaya başladıklarından bu yana hiç para kaybetmediklerini, Türkiye piyasasını çok iyi bildiklerini ifade etti.



"Piyasa üzerinde ev ödevimizi iyi yaptık ve çok iyi profesyonellerle çalışıyoruz" diyen Marri, Türkiye'de hem fiziksel hem de coğrafik olarak büyümeyi hedeflediklerini, yakın zamanda hem Ankara'da hem de Antalya'da yeni ofisler açacaklarını, ürün bazında genişlemeye devam edeceklerini ve yıl sonu itibarıyla çalışan sayılarını iki katına çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

Türkiye piyasasının oldukça dinamik bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Marri, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin coğrafi konumu ve büyüklüğü, Türkiye'yi finansal hub olarak kullanmak gibi oldukça önemli bir fırsat ortaya koyuyor. Türkiye'yi yeni ürünlerimizde Avrupa pazarına girişte bir finansal hub olarak kullanma şansımız var. Avrupa pazarına girmek istiyorsanız önce Türkiye pazarına girersiniz. Türkiye ile AB ilişkilerini de kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Özellikle Avrupa'da 5-6 milyon Türk vatandaşının yaşadığı göz önüne alınırsa burada önemli bir potansiyelin olduğu anlaşılacaktır. Bu yüzden Türkiye'deki ofisimizi yurt dışındaki bu vatandaşlara ulaşmak için de kullanıyoruz."

Marri, Türkiye'de dengeli bir şekilde büyümeye odaklandıklarını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kimseyi işten çıkarmadıklarını söyledi.

Amaçlarının Türkiye pazarında ilk 10 aracı kurum arasında olmak olduğunu aktaran Marri, "Kovid-19 dönemi ve bazı sıkıntılı dönemlerle birlikte Asya ve Avrupalı birçok şirket Türkiye pazarını terk etti. Biz o zor dönemlerde de iş yapmaya devam ettik." dedi.

- "TÜRK PİYASASI BİZİM İÇİN OLDUKÇA DERİN BİR PİYASA"

Naser Al Marri, şimdi daha gelişmiş iş ilişkileri olduğunu, piyasaya ilişkin know-how, insanların güveni gibi birçok şeye sahip olduklarını belirterek, insanların artık burada kalıcı olduğunu ve herhangi bir krizde hemen bırakıp gitmeyeceklerini bildiğini söyledi.

Türkiye'deki gelişimlerini büyük organizasyonlarla iş birliği yaparak güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Marri, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, büyük mobil operatörlerden biriyle iş birliği şeklinde olabilir. Önemli okullarla, sigorta şirketleriyle iş birliği içine girebiliriz. Nitekim Ege Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği sadece bir başlangıç. Amacımız, önemli kurumlarla iş birliğine giderek sağlıklı bir şekilde büyümek. Türkiye oldukça büyük bir ülke. Eğer insan kapasitesi arıyorsanız bulabilirsiniz, konum açısından oldukça ideal, ulaşım oldukça kolay. THY ile neredeyse istediğiniz her yere ulaşabiliyorsunuz, Asya ve Avrupa'ya bağlantıyı da burada bulabiliyorsunuz. Bu yüzden hangi sektörde çalışmak isterseniz isteyin, Türkiye'de bunu bulabilirsiniz. Bu yüzden Türk piyasası bizim için oldukça derin bir piyasa. Zaten Türk piyasası bu denli derin olmasa bunca türbülansta ayakta kalamazdı."

- "TÜRKİYE'DE PİYASA, İŞLEVSELLİĞİNİ HİÇBİR ZAMAN YİTİRMEDİ"

NCM Investment Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Marri, grup olarak Bosna Hersek, KKTC, Azerbaycan ve Montenegro'da bir ofisleri olduğunu, Belgrad'da yeni bir ofis açtıklarını belirterek, "Bütün bu ofislerin yönetimi Türkiye'deki ofisimizden yapılacak. Yani kontrolü Türkiye'de olacak ve bizim Türkiye'ye bakış şeklimiz bu. Ayrıca, Türkiye'den genç profesyonelleri artık yurt dışındaki ofislerimize transfer etmeye de başladık. Kuveyt ve Dubai'de şu an bizim için çalışıyorlar." diye konuştu.

Bugünlerin Türkiye pazarına girmek için oldukça doğru bir zaman olduğuna işaret eden Marri, "Yurt dışındaki diğer yatırımcıları da Türkiye'ye yatırım yapmaları için hızlı olmaları konusunda uyarıyorum. Türkiye'de piyasa, işlevselliğini hiçbir zaman yitirmedi. Finansal krizlerde de, Kovid-19 salgınında da Türk piyasası işledi. Bu tamamen size kalmış. Eğer bu durumla baş edecek kadar dinamikseniz bu piyasadan karlı çıkarsınız." dedi.