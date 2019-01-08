Çok tehlikeli sınıftaki iş yerine teşvik geldi

Maden arama ve işletmeciliği, otomotiv üretimi, boya, vernik ve cila imalatı gibi birçok meslek dalını ilgilendiren Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan tesislerle ilgili olarak teşvik müjdesi geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10’dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan iş yerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payının bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak için çalışmalar yürütüldüğü hatırlatıldı. ‘Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 31 Aralık 2018’de Resmi Gazete’nin 4’üncü mükerrer sayısında yayımlandığı ifade edilen açıklamada, Selçuk’un konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

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1 Ocak’ta devreye giren yeni düzenlemeye açıklık getiren Selçuk, “Düzenlemeye göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10’dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan iş yerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak” dedi. Teşvikten yararlanabilecek iş kolları arasında sünger avcılığı, otomobil ve bisiklet lastiği imalatı, mühimmat ve patlaycı maddeler imalatı, gözlük hariç cam ürünleri imalatı, taş yontma ve öğütme işlemleri, demir ile çeliği tav fırınlarda işlemek, nikelaj kaplama, bina inşaatı, deniz tankerlerinde yapılan bütün işler de yer alıyor.