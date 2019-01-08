Çok tehlikeli sınıftaki iş yerine teşvik geldi
Çalışma Bakanı Selçuk, ‘Çok Tehlikeli Sınıfta’ yer alan ve 10’dan fazla çalışanı bulunan işyerleri için işsizlik sigortası işveren payının yüzde 1’e düşürüldüğünü söyledi. Selçuk, işverene çalışan başı destek verileceğini belirtti.
Maden arama ve işletmeciliği, otomotiv üretimi, boya, vernik ve cila imalatı gibi birçok meslek dalını ilgilendiren Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan tesislerle ilgili olarak teşvik müjdesi geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10’dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan iş yerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payının bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak için çalışmalar yürütüldüğü hatırlatıldı. ‘Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 31 Aralık 2018’de Resmi Gazete’nin 4’üncü mükerrer sayısında yayımlandığı ifade edilen açıklamada, Selçuk’un konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.
OTOMATİK KAYIT VAR
1 Ocak’ta devreye giren yeni düzenlemeye açıklık getiren Selçuk, “Düzenlemeye göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10’dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan iş yerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak” dedi. Teşvikten yararlanabilecek iş kolları arasında sünger avcılığı, otomobil ve bisiklet lastiği imalatı, mühimmat ve patlaycı maddeler imalatı, gözlük hariç cam ürünleri imalatı, taş yontma ve öğütme işlemleri, demir ile çeliği tav fırınlarda işlemek, nikelaj kaplama, bina inşaatı, deniz tankerlerinde yapılan bütün işler de yer alıyor.
191.88 TL’YE KADAR DESTEK
İş yerlerinin teşvik uygulamasından yararlanması için 1 Ocak 2019’dan itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu gereğince, İSG profesyoneli görevlendirmesi gerektiğini anımsatan Selçuk, şunları kaydetti: “Teşvikten yararlanan iş yerinin, belirtilen yararlanma şartlarından herhangi birini kaybetmesi durumunda teşvikten yararlanabilmesi için 3 yıl süreyle tebliğde belirtilen şartları sağlaması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurması gerekiyor. 1 Ocak itibarıyla devreye giren teşvik sistemi ile birlikte işverenlere çalışan başına asgari 25.58 lira, azami 191.88 lira teşvik desteğini sağlamayı hedefliyoruz.”
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