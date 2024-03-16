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Ekonomi

Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı... Emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı iftar programında emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı.

16 Mart 2024 Cumartesi 21:09 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı... Emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgesel kriz ve istikrarsızlık, mali yükü en az şekilde insanımıza yansıtmanın derdindeyiz. Bu anlayışla bir sosyal koruma ücreti olan ve çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil eden asgari ücret 17 bin TL'ye çıktı. Böylece asgari ücretten bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %100 oranında artış oldu. Asgari ücret desteğini 700 TL'ye çıkararak ödemeyi sürdürüyoruz. Memurlarımızın aylıklarında ise 2024 yılı Ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte %50'ye yakın bir rakamlarla en düşük memur maaşı 2002 yılına göre reel olarak %300 oranında nominal olarak ise 84 kat artış gösterdi. Aynı şekilde katlanarak artan emekli sayımı rağmen emeklerimizin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptık." dedi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNİN ÖDENECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri hakkına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olmayan bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek, emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene emeklilerimizden gelen talepler doğrultusunda her bir emeklilerimize tek seferlik 5 bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklerimizin bayram ikramiyeleri de %50 artışa gittik. Ramazan bayramı ikramiyeleri inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklerimizin hesaplarına yatırmış olacağız. Devletimizin deprem bölgesi ile ilgili yükümlülük azaldıkça artan kaynağı emeklerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere milletimizin istifadesine sunmaya devam edeceğiz. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek, tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız." dedi.

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