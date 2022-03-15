Çiftçilere müjde: 41 milyar gelir sağlayacak

15 Mart 2022 Salı 21:37 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 22:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

Çiftçilere sulama, enerji ve kredi konusunda iki önemli müjdelerinin olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"İlk olarak ülkemiz tarımını suyla bereketlendirerek daha üst seviyelere çıkarmak için barajı ve göleti tamamlanmış tarımsal alanlardaki sulama tesislerini hızla bitirerek milli ekonomiye kazandıracağız. Böylece 830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız. Bununla neyi söylemek istiyorum? Özellikle açık sistemden kapalı sisteme süratle geçeceğiz. Ağırlıklı birçok yerde barajlarımız enerji bağlantılı olsa da buralarda yapacağımız yeni projelendirmelerle sulama sistemlerine de geçmenin adımlarını atacağız."

Çiftçilere verecekleri ikinci müjdenin ise "tarımsal sulamada kullanacakları enerjiyi daha uygun maliyetlerle temin etmelerine yönelik" olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yüzde 53'ü hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle gibi yenilenebilir kaynaklardan oluşmaktadır. Özellikle ülkemizin ciddi potansiyele sahip olduğu güneşten elektik üretimine yönelik çok büyük yatırımlar yaptık, yapmayı sürdürüyoruz. Bugün hangi şehrimize giderseniz gidin, geçtiğiniz yolların çevresinde güneş enerjisi tarlalarını, çatı üstü sistemlerini görürsünüz.