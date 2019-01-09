Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl ihracatta önemli başarılara imza atıldığını belirterek, şunları söyledi:

"İhracat rakamlarında önemli bi başarıya imza attık"

"Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık."

"Türkiye uluslararası yatırımlar açısından cazibesini koruyor"

Yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgilerinin devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye uluslararası yatırımlar açısından cazibesini korumayı sürdürüyor. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemize gelen uluslararası yatırım tutarı 201 milyar doları geride bıraktı."

"Bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline geldik"

Erdoğan,"Satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız." ifadelerini kullandı.