İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2024 Cuma / 17 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2378
  • EURO
    34,9802
  • ALTIN
    2423.41
  • BIST100
    10692.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye güvenen hiç kimse pişman olmadı
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye güvenen hiç kimse pişman olmadı

Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son 21 yılda Türk ekonomisine tarihi başarılar yaşatmış bir hükümet olarak katılım-finans alanında ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Türkiye'ye güvenen hiç kimse pişman olmadı.' dedi.

24 Mayıs 2024 Cuma 15:09 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye güvenen hiç kimse pişman olmadı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Böyle bir zirvenin ülkemizde düzenlenmesi önemlidir. Doğu-Batı arasında tarih boyunca ticari ve beşeri köprü vazifesi üstlenen Türkiye, finansal piyasalar arasında da aynı rolü oynamaya başladı.

* 75 ülkeden bin 500'den fazla katılımcıyı Türkiye'de misafir ediyoruz.

* İstanbul finans alanında büyük potansiyele sahip.

* Şu an dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak, zulmün önüne geçecek bir kurumsal mekanizma yoktur. Yıllardır bize anlatılan kurumlar büyük bir zaaf içindedir.

* Küresel sistemin tüm unsurlarıyla günümüzün gerçeklerine göre yeniden dizayn edilmesi gerektiğini söylüyoruz.

* Var oluş gayesi üretimi ve istihdamı desteklemek olan finansal sistem, artık reel sektörden bağımsız ve reel sektörü sömüren bir yapıya dönüşmüştür.

* Zayıfı daha zayıflatan, fakiri daha fakirleştiren, zalimi güçlendiren bu sistemin dertlerimize derman olamayacağını, insanlığına refah, adalet ve huzur getirmeyeceğini kabul etmek zorundayız.

* Katılım finans sistemini hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. Bunun için finansa yönelik bakış açısını değiştirmeliyiz.

* Kısa vadede katılım finansın bankacılık varlıkları içindeki payını yüzde 15'e taşımayı hedefliyoruz.

* Önümüzdeki dönemde tüm bu birikimi müstakil bir katılım finans kanununu ülkemize kazandırarak taçlandırmak arzusundayız. Hazırlık çalışmalarımız devam ediyor

* Son 21 yılda Türk ekonomisine tarihi başarılar yaşatmış bir hükümet olarak katılım-finans alanında ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Türkiye'ye güvenen hiç kimse pişman olmadı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Lütfi Kırdar
  • zirve

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.