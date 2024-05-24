Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye güvenen hiç kimse pişman olmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Böyle bir zirvenin ülkemizde düzenlenmesi önemlidir. Doğu-Batı arasında tarih boyunca ticari ve beşeri köprü vazifesi üstlenen Türkiye, finansal piyasalar arasında da aynı rolü oynamaya başladı.

* 75 ülkeden bin 500'den fazla katılımcıyı Türkiye'de misafir ediyoruz.

* İstanbul finans alanında büyük potansiyele sahip.

* Şu an dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak, zulmün önüne geçecek bir kurumsal mekanizma yoktur. Yıllardır bize anlatılan kurumlar büyük bir zaaf içindedir.

* Küresel sistemin tüm unsurlarıyla günümüzün gerçeklerine göre yeniden dizayn edilmesi gerektiğini söylüyoruz.

* Var oluş gayesi üretimi ve istihdamı desteklemek olan finansal sistem, artık reel sektörden bağımsız ve reel sektörü sömüren bir yapıya dönüşmüştür.

* Zayıfı daha zayıflatan, fakiri daha fakirleştiren, zalimi güçlendiren bu sistemin dertlerimize derman olamayacağını, insanlığına refah, adalet ve huzur getirmeyeceğini kabul etmek zorundayız.

* Katılım finans sistemini hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. Bunun için finansa yönelik bakış açısını değiştirmeliyiz.

* Kısa vadede katılım finansın bankacılık varlıkları içindeki payını yüzde 15'e taşımayı hedefliyoruz.

* Önümüzdeki dönemde tüm bu birikimi müstakil bir katılım finans kanununu ülkemize kazandırarak taçlandırmak arzusundayız. Hazırlık çalışmalarımız devam ediyor

* Son 21 yılda Türk ekonomisine tarihi başarılar yaşatmış bir hükümet olarak katılım-finans alanında ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Türkiye'ye güvenen hiç kimse pişman olmadı.