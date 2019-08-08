Fuat Oktay'dan yatırımcılara müjde! 35 eylem hayata geçiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz. Faiz indirimi, enflasyon rakamlarında düşüş eğilimi, Türk lirasının değerlenmesi, konut piyasasında başlayan canlanma gibi gelişmeler ülkemiz ekonomisinin potansiyelini ve zorluklarla baş etme kapasitesini ortaya koymaktadır." dedi.

Fuat Oktay, "Önümüzdeki seçimsiz süreci kesintisiz bir icraat dönemi ve ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemi için bir fırsat olarak görüyoruz. 35 eylemi hayata geçirme kararı aldık. Bu eylemler iş dünyamızın beklentilerini karşılayacak, yerli ve yabancı yatırımcıları teşvik edecek. Yüksek teknolojili yatırımların geliştirilmesi amacıyla firmalara finansman desteği sağlayacak risk sermayesi fonu oluşturulacak" ifadelerini kullandı.