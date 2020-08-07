Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ekonomimizin çarkları güçlü şekilde dönmeye devam edecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat, ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.
07 Ağustos 2020 Cuma 14:03 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 14:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat, ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.