Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Etkilerini 2024'ün ortalarından itibaren daha net bir şekilde görmüş olacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST için havalanan Bayraktar Akıncı İnsansız Hava Aracının (İHA) "Süper Ay" ile birlikte görüntülendiği "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafını seçen Yılmaz, "Çevre-Yaşam"da Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz" karesine oy verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Spor" kategorisinde oyunu Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" başlıklı fotoğrafı için kullandı.

"Deprem: Umut" kategorisinde, refakatçileri olmayan 16 bebeği, depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getiren Cumhurbaşkanlığına ait uçakta çekilen, Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler" fotoğrafına oy veren Yılmaz, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafını tercih etti.

"HİÇBİR ZAMAN UMUDUMUZU YİTİRMEMEMİZ LAZIM"

Yılmaz, 2023'ün dünya için zor bir yıl olduğunu belirterek, salgın sonrası dünyanın toparlanmaya çalıştığını, bir taraftan da başta savaşlar ve çatışmalar olmak üzere insanoğlunun oluşturduğu felaketlerin bulunduğunu söyledi.

Suriye ve Gazze'de yaşananlar ile Ukrayna-Rusya çatışmasının bölge şartlarını çok olumsuz etkilediğine dikkati çeken Yılmaz, küresel ısınma, iklim değişikliği gibi uzun vadeli sorunların getirdiği meydan okumalarla da dünyanın karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

Yılmaz, tüm dünyada ekonomik bir sıkıntı sürecinin yaşandığını, 2023'ün ekonomik ve siyasi bakımdan zorlu bir yıl olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"2024'te de bu etkilerin devam ettiğini görüyoruz. Ama hiçbir zaman umudumuzu yitirmememiz lazım. Meydan okumalara karşı bizim de insani değerleri, akılcı ve uzun vadeli politikaları ön plana çıkararak duruşumuzu sergilememiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Daha adil bir dünya mümkün' mottosu bugün her zamankinden daha anlamlı hale gelmiş durumda. Hem ekonomik olarak daha adil bir dünya hem siyasi olarak daha adil bir dünya ihtiyacı çok daha belirgin hale gelmiş durumda."

Dünyanın mevcut kurumsal yapılarıyla gerçekliklerinin örtüşmediğine işaret eden Yılmaz, "Kurumsal yapılar, karşı karşıya kaldığımız meydan okumalara maalesef yeterli cevap vermiyor. Mevcut uluslararası mekanizmalarla, ne savaşları durdurabiliyoruz ne iklim değişikliğiyle mücadele edebiliyoruz ne de ekonomide arzu edilen ölçüde küresel düzeyde işbirliği yapabiliyoruz." dedi.

Yılmaz, bütün bunlar dikkate alındığında, gelecek dönemin dünyanın nereye gideceğine dair tartışmaların yoğunlaşacağı bir dönem olacağını anlattı.

- "ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜ REFORMLARLA HEDEFLERİMİZE YÜRÜME ZAMANI"

Tüm bu olumsuz şartlar içinde Türkiye'nin 2023'ü nispi olarak iyi kapatan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ekonomik olarak baktığınızda bir ihracat rekorumuz var. Büyüme performansımız Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz seviyelerde gerçekleşiyor. Enflasyonumuz aylık bazda ivme kaybetmiş durumda. İstihdamımız 32 milyonlara gelmiş durumda 2023'te. Turizm gelirlerimiz yine tarihi yüksek seviyelerde. Bütün bunlar ekonomik olarak iyi, olumlu bir şekilde, trendle kapattığımızı gösteriyor bu yılı. Bunun etkilerini 2024'te daha belirgin bir şekilde göreceğiz. Özellikle enflasyonla mücadelemizin etkilerini 2024'ün ortalarından itibaren daha net bir şekilde görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Mayıs ayındaki seçimlerin çok rekabetçi bir ortamda yapıldığını, Türkiye'nin bu tarihi seçimleri demokratik olgunluk içinde tamamladığını anımsatan Yılmaz, seçim sonuçlarıyla Türkiye'nin güven ve istikrar iklimini pekiştirdiğini, bunun verdiği güç ve imkanla ekonomi politikalarında güncellemeler yaptıklarını ve yeni şartlara göre yeni politikalar ortaya koyup, bunları etkili bir şekilde hayata geçirdiklerini aktardı.

Yılmaz, Cumhuriyet'in 100. yılının 2023'te tamamlandığını ve Türkiye'nin 100 yıllık bir birikimle yoluna devam ettiğini belirterek, "Şimdi daha güçlü reformlarla, daha güçlü politikalarla hedeflerimize yürüme zamanı. Önümüzde 2053 var, 2071 var. Bu çerçevede 12. Kalkınma Planımızla, Orta Vadeli Programımızla, diğer dokümanlarımızla, yol haritalarımızı her geçen yıl daha detaylı hale getiriyoruz. Bunları da güçlü liderlikle, tecrübeyle, siyasi istikrarla hayata geçiriyoruz. Türkiye, dünyanın, bölgemizin bu zor şartları altında dahi hedeflerine adım adım yürümeye devam ediyor." diye konuştu.

- "HAKİKATİN PEŞİNDE KOŞAN BİR ANLAYIŞ ÇOK ÇOK KIYMETLİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2024'ün barışa, huzura, insanlığın daha ileriye gitmesine ve daha adaletli bir dünyaya ulaşılmasına vesile olmasını dileyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fotoğraflar gayet iyi. Bu vesileyle, tabii Gazze başta olmak üzere, bu fotoğrafları bize ulaştırmak için gayret sarf eden, yeri geldiğinde hayatını riske atarak hakikatleri topluma, dünyaya, kamuoyuna ulaştıran tüm gazetecilere şükranlarımızı sunuyoruz. Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Hakikatin peşinde koşarken yine fedakarlık yapan tüm gazetecilere, emektarlara şükranlarımızı sunuyoruz.

Kolay değil bu, anlık görüntüler ve bunların her birinin bir hikayesi var. O hikayeyle birlikte resim, topluma çok önemli mesajlar veriyor. Dünyada maalesef bir kültürel hegemonya da var. Bunu da konuşmamız lazım. Dünyada olup biteni, toplumlara kendi pencerelerinden istedikleri gibi aksettirmeye çalışan güç odakları var. Bunların karşısında hakikatin peşinde koşan, dünyaya insani değerleri ön plana çıkararak seslenen bir anlayış çok çok kıymetli. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."