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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Özbekistan ile ikili ticaretimiz 3,5 milyar dolara ulaşmış durumda
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Özbekistan ile ikili ticaretimiz 3,5 milyar dolara ulaşmış durumda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 'Bugün Türkiye, Özbekistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü, ithalatında ise beşinci sırada. Özbekistan ile ikili ticaretimiz 3,5 milyar dolara ulaşmış durumda.'

IHA26 Aralık 2023 Salı 12:45 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Özbekistan ile ikili ticaretimiz 3,5 milyar dolara ulaşmış durumda
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Bugün Türkiye, Özbekistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü, ithalatında ise beşinci sırada. Özbekistan ile ikili ticaretimiz 3,5 milyar dolara ulaşmış durumda."

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