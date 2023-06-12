Cevdet Yılmaz, Beyoğlu'ndaki AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve il yönetimiyle bir araya gelen Yılmaz, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Seçimlerde AK Parti teşkilatlarının büyük bir özveriyle görev yaptığını belirten Yılmaz, seçimler sonrasında ise temel hedeflerinin halkın refahı, huzuru, mutluluğu ve ekonomi anlamında beklentilerini karşılamak olduğunu ifade etti.

Yılmaz, hedeflenen çalışmaların belli bir plan dahilinde hayata geçirileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçlerde planlı programlı bir şekilde seçim beyannamemizde ne yazdıysak, her bir politikamızı, tedbirimizi adım adım hayata geçireceğiz. 5 yıllık bir süre var önümüzde. Belli bir takvim içinde, belli bir tutarlılık içinde bunları hayata geçireceğiz. Şunun altını çizmek istiyorum, bizim siyasetimizin özü güvendir. Güvenin temeli de şudur; söylediğinizi yapacaksınız, yapamayacağınızı da söylemeyeceksiniz. Dolayısıyla bu seçimlerde halkımıza ne söz verdiysek, seçim beyannamemizde neyi ortaya koyduysak, önümüzdeki süreçte bunları birer birer hayata geçireceğiz."

- "YENİ PROJELERLE FİKİRLERLE TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'nın TBMM'ye sunulacağını anlatarak, önümüzdeki aylarda orta vadeli programın güncelleneceğini söyledi.

Yeni orta vadeli programın şekillendirilerek vatandaşlarla paylaşılacağını aktaran Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu:

"3 yıllık bir yol haritası niteliğinde olan orta vadeli program para politikamızın yanı sıra maliye politikamızı, yapısal reformlarımızı içeren çok önemli bir doküman olarak önümüzdeki günlerde hazırlanacak. Bütçe sürecimizin de ana çerçevesini orta vadeli programda hep birlikte görmüş olacağız. Diğer yandan çeşitli alanlarda eylem planlarıyla birtakım sektörel politikalarımızı yine ortaya koyacağız. Konuttan gıdaya, enerjiden ulaşıma, teknolojiye birçok alanda yeni projelerle fikirlerle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz."

- "ASGARİ ÜCRET, ÇALIŞANLAR VE EMEKLİLERLE İLGİLİ ADIMLARIMIZI ATMAYA BAŞLADIK"



Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadeleye vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Özellikle enflasyon konusunun çok önemli, öncelikli olduğunu belirtmek isterim. Bir taraftan enflasyonu düşürmeye dönük politikaları hayata geçirirken, diğer taraftan enflasyonun etkilerini geniş toplumsal kesimlerde en aza düşürmeye dönük politikalarımızı da hayata geçireceğiz. Yine seçim beyannamesinde yazdığımız şekilde asgari ücretle ilgili, çalışanlarla emeklilerle ilgili temmuz ayında çeşitli çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Bu kapsamda da adımlarımızı atmaya başladık. Biliyorsunuz asgari ücretle ilgili hazırlıklar, toplantılar başlayacak. Burada üç kesim var. Çalışanlar, işverenler ve kamu kesimi. Bu üç kesim arasında belli bir usul dairesinde müzakereler yürütülecek. Temenni ediyoruz ki bu üç kesim belli bir noktada anlaşma, uzlaşma sağlasınlar. Ama genel perspektifimizi de tabii ki şöyle ifade edebilirim; Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiği günden bugüne hiçbir zaman çalışan kesimlerin, geniş kesimlerin enflasyon karşısında satın alma güçlerinin erimesine müsaade etmemiştir. Her zaman için bu konularda çalışanların yanında yer almıştır. Önümüzdeki süreçlerde de aynı yaklaşımı göreceğiz."