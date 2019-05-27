Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul'u finansal hub haline getirmek istediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul'u finansal hub haline getirmek istediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedefliyoruz" dedi. Aşan, İstanbul'u finansal hub haline getirmek istediklerini söyledi.
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