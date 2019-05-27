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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul'u finansal hub haline getirmek istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul'u finansal hub haline getirmek istediklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan,  "İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedefliyoruz" dedi. Aşan, İstanbul'u finansal hub haline getirmek istediklerini söyledi.

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