Dağlıoğlu: Türkiye bölgesel bir üs ve cazibe merkezi şeklinde konumlanmış bulunuyor

Globalturk Capital'in "Türkiye ile Çevresindeki Yatırımlar ve Halka Açılan Özel Sermayenin 2024 ve Sonrası Görünümü" başlıklı konferansı, Londra Borsası işbirliğiyle İngiltere'de düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Küresel Özel Sermaye Birliğinin (GPCA) stratejik ortak olarak yer aldığı başkent Londra'da düzenlenen etkinliğe, yönettikleri varlıkların toplamı 2 trilyon doları aşan yatırım fonlarının üst düzey temsilcileri katıldı.

Zengin içerikli 5 panelin yer aldığı konferansta, Türkiye'nin önde gelen holding ve gruplarının 2024 ve sonrasındaki yatırım stratejilerinden Türkiye'nin özel sermaye açısından çekiciliğine, Türkiye ve çevresindeki sınır ötesi yatırımlardan özel sermayenin Borsa İstanbul ve Londra Borsası'nda halka arz yoluyla çıkışlarına kadar birçok önemli konu ele alındı.

Türkiye ve çevresindeki yatırım ortamına ilişkin 2024 ve sonrası öngörülerinin masaya yatırıldığı konferans, düzenlenen panellerin yanı sıra bireysel konuşmacılarıyla da dikkati çekti.

- DAĞLIOĞLU KONFERANSTA SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİ



Türkiye başta olmak üzere yükselen pazarlardaki girişimciler ve küresel özel sermaye fonlarına, yatırımları ve büyümeleri kapsamında satın alma, birleşme ve stratejik iş geliştirme işlemlerinde destek olmak amacıyla üst düzeyde çözümler sunan Globalturk Capital'in düzenlediği konferansa, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofis Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da katıldı.

"Neden Türkiye'ye Yatırım Yapmalısınız?" başlıklı sunumunda ülkedeki yatırım fırsatlarını anlatan Dağlıoğlu, uluslararası fon yöneticilerini yatırıma davet etti. Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın teşrifleriyle Yatırım Ofisimizin stratejik ortaklığında gerçekleşen Globalturk Capital'in yatırım dünyasını bir araya getirdiği etkinlik son derece verimli geçti. Türkiye, dijital ve yeşil dönüşüm sürecine verdiği öncelik, küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu, nitelikli insan kaynağı, üç kıtanın kesişim noktasında bulunan jeostratejik konumu ve güçlü lojistik, enerji ve dijital altyapısıyla, uluslararası yatırım çevrelerinde bölgesel bir üs ve cazibe merkezi şeklinde konumlanmış bulunuyor. Son yıllarda giderek güçlenen girişimcilik kültürüyle bir araya gelen tüm bu özelliklerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2053 vizyonu hedeflerine giden yolda ülkemizi dünyanın geri kalanından ayrıştırdığına inanıyoruz."

Konferansta, Birleşik Krallık Yatırım Güvenliği Birimi, Sanayi ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Nusrat Ghani, Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarına değinerek, 2020 yılında iki ülkenin imzaladığı serbest ticaret anlaşmasıyla ticaret hacminin rekor seviyeye ulaştığını ve karşılıklı doğrudan yatırımlarda belirgin bir artış görüldüğünü dle getirdi.

Londra Borsası Grubu (LSEG) Yönetim Kurulu Üyesi ve Sermaye Piyasaları Grup Başkanı Murray Roos ile LSEG Orta ve Güney Avrupa Başkanı Axel Kalinowski ise "Özel Sermaye için Londra Borsası'ndaki Çıkış Fırsatları" konulu özel bir sunum gerçekleştirdi.



- "TÜRKİYE YAKIN ÇEVRESİ İLE YATIRIMCILARA DEĞERLENDİREBİLECEKLERİ GENİŞ FIRSATLAR SUNMAKTA"



Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı, GPCA Orta ve Doğu Avrupa Liderlik Konseyi Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Barış Öney de Türkiye'nin yatırım yapılabilir ve çıkılabilir bir pazar olduğuna işaret ederek, "Türkiye, yakın çevresi ile yatırımcılara değerlendirebilecekleri geniş fırsatlar sunmaktadır. Türk hükümeti yatırım ortamını iyileştirmek için yoğun bir şekilde çalışırken, Birleşik Krallık hükümeti de Türkiye'yi iş ve yatırım camiasına tanıtmaya odaklanmış durumda. Makroekonomik programın sürdürülebilir bir şekilde yürütüldüğü durumda 2024 yılı son çeyreğinden itibaren özel sermaye yatırımları ve çıkışlarının yoğun yaşanacağı bir döneme gireceğimizi tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Öney, küresel ve bölgesel özel sermaye fonları ile uluslararası yatırımcıları İstanbul'da bir araya getirdikleri geçen ekim ayındaki konferansa gösterilen yoğun ilginin, Londra'daki etkinlikte de devam ettiğini belirtti.

Öney, "Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlediğimiz konferansı dünyanın birçok ülkesinden 45 panelist ve konuşmacıyla birlikte toplamda 330'u aşkın üst düzey katılımcıyla hayata geçirmiştik. Londra'daki etkinliğimize ise küresel fon yöneticileri ve iş dünyası temsilcilerinin de bulunduğu 27 yatırımcı panelist ve konuşmacı olarak katılım gösterdi. Özellikle İstanbul'daki buluşmaya katılamayan uluslararası yatırımcılar, Londra ayağında yer alma imkanı bulmaktan son derece memnun. Dünyanın önde gelen özel sermaye fonlarını temsil eden 120'den fazla üst düzey fon yöneticisini burada ağırladık. Londra Borsası, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz ve GPCA başta olmak üzere bu organizasyona katkı ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Konferansın sponsorları arasında Baker McKenzie, Doğan Holding, Eczacıbaşı Holding, Esas Holding, Esin Avukatlık Ortaklığı, Ludus Ventures, Meta, TAB Gıda Yatırımları, Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve YTÜ Yıldız Teknopark gibi önemli kurum ve kuruluşlar yer aldı.