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Davos Zirvesi karamsar bitti

Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi.

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Bu yıl 49. kez gerçekleştirilen Davos Zirvesi’ne 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı ve 350’yi aşkın oturum gerçekleştirildi. Zirveye önemli liderler katılmadı. Zirveye küresel ekonomide yavaşlama sebebiyle genel olarak karamsar bir hava hakim oldu. Öngörülere göre, küresel ekonomi 2019 ve 2020 yıllarında yavaşlasa da büyümeye devam edecek ancak katılımcılar karamsarlık etkisi yaratan gelişmelerin devam edeceğini düşünüyorlar. Forumda küresel ekonomi konusundaki tek endişenin Çin’deki ekonomik yavaşlama ve anlaşmasız bir Brexit olmadığı belirtilirken, ticaret gerginliklerinin gerçek bir ticaret savaşına dönme ihtimali olduğu vurgulandı.

 

´Önce Biber Gazı sıktılar, sonra da tekme tokat dövdüler´

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