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Ekonomi

Değeri 60 milyon lira! Milli proje resmen üretime başladı

Sakarya'da elektrik enerjisi üretecek Karaman Güneş Enerjisi Santrali (GES) üretime başladı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada 60 milyon liralık yatırımla, yılda 4 bin hanenin enerji ihtiyacına eş değer elektriğin, SASKİ bünyesindeki tesislerde kullanılacağı bildirildi.

AA3 Eylül 2023 Pazar 18:15 - Güncelleme:
Değeri 60 milyon lira! Milli proje resmen üretime başladı
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) çevreci anlayışla yapımı tamamlanan santralde enerji üretiminin resmi olarak başladığı belirtildi.

Açıklamada, Karaman Mahallesi'nde 60 milyon liralık yatırımla, 55 bin metrekare alana kurulan 14 bin güneş paneli ile üretilecek yılda 4 bin hanenin enerji ihtiyacına eş değer elektriğin, SASKİ bünyesindeki tesislerde kullanılacağı bildirildi.

SAKARAY'DA İLK VE TEK!

Kurulu gücü 5 MW (megavat) olacak santralin aynı zamanda milli enerji politikalarına katkı sağlayan projeler arasında yer alacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çevreci belediyecilik anlayışımıza yakışır şekilde yürüttüğümüz GES projesi sayesinde enerjinin geleceğine yatırım yaptık. İlgili kurumun yetkilileri yaptıkları incelemelerde sorun olmadığını ve projenin takdir edilmesi gerektiğini belirttiler. Ürettiğimiz elektrik sayesinde ciddi oranda tasarruf sağlayacağız. Sağladığımız tasarrufları ise şehrimize hizmet olarak geri kazandıracağız. Sakarya'nın ilk ve tek arazi tipi güneş enerji santrali hayırlı olsun."

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