Demir ihracatına ABD dopingi

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Ağustos ve ilk 8 aylık ihracat rakamlarını açıkladı.İDDMİB’den yapılan açıklamaya göre sektör Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 1.95 artışla 612.7 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

TOPLAM 5.4 MİLYAR $

Ocak-Ağustos dönemine bakıldığında ise ihracat yüzde 1.88 artışla 5.4 milyar dolar oldu. Sektör ağustos ayında 12.5 milyar dolar olan toplam ihracattan yüzde 4.9, ilk 8 ayda 111 milyar dolar olan ihracattan ise yüzde 4.8 pay aldı. Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 77.7 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, onu 35.4 milyon dolar ile İngiltere ve 32.8 milyon dolar ihracat ile Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki, sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan altıncı sektör olduklarını söyledi.

279 MİLYON $’I BULDU

ABD’ye olan ihracata dikkat çeken Öztiryaki, toplamda 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz olan ve kendilerinin de sektör olarak hedef pazar belirledikleri bu ülkeye yapılan satışlarda çok önemli bir artış olduğunu dile getirdi. Öztiryaki, sektör ihracatında dördüncü sırada yer alan ABD’ye ihracatın 8 aylık dönemde yüzde 42 oranında artarak 279.3 milyon dolara ulaştığını belirtti. ABD pazarında Çin’den boşalacak alana talip olduklarını ve sene başından bu yana yoğun çalışmalar yaptıklarını kaydeden Öztiryaki, artış trendinin devam etmesini beklediklerini söyledi.