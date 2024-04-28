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Ekonomi

Denetimini biz gerçekleştirdik! Kırgızistan: Türkiye'nin takdirini aldık

Kırgızistan hükümeti, Türkiye'nin ülkedeki sivil havacılık personelinin yüksek standartlarını takdir ettiğini bildirdi.

AA28 Nisan 2024 Pazar 11:23 - Güncelleme:
Denetimini biz gerçekleştirdik! Kırgızistan: Türkiye'nin takdirini aldık
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Kırgızistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki sivil havacılığın Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatınca (ICAO) geçen yıl denetlendiği belirtildi.

ICAO'nun, sivil havacılıkla ilgili ve gözetim sistemlerinin yeterliliğini ölçmek amacıyla denetim yaptığı kaydedilen açıklamada, sivil havacılık alanında önde gelen ülkelerden Türkiye'nin, denetimde Kırgızistan'daki havacılık personelinin yüksek standartlarını takdir ettiği aktarıldı.

Kırgızistan'ın havacılık endüstrisinin büyüdüğüne, uluslararası ortaklarla işbirliği yapma arzusuna işaret edilen açıklamada, Türkiye'deki sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde Kırgız personelin de görev aldığı belirtildi.

Kırgızistan Sivil Havacılık Ajansının, havacılık personelinin denetimini sürdürdüğü kaydedildi.

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