"Asrın Felaketi" olan depremden büyük yara alan şehirler, savunma sanayi yatırımlarının adresi oldu. Türkiye'nin dev şirketleri ardı ardına depremin vurduğu illerde yatırıma başladı. Şehirlerin ekonomilerine milyarlarca lira katkı sağlayacak tesislerin ilki 22 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta açılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Kahramanmaraş'ta savunma sanayi yatırımlarını deprem bölgesindeki şehirlerde yoğunlaştıracak bir iskân ve istihdam projesi başlattıkları müjdesini vermesi gözleri depremden ağır hasar alan 11 ile çevirdi. Asrın Felaketi'nin üstünden geçen bir yılda ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ROKETSAN ve HAVELSAN gibi savunma sanayinin öncü firmaları bölgede ardı ardına dev tesisler kurmaya başladı. İlk tesis açılışı ise 22 Şubat'ta depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yapılacak. TUSAŞ tarafından hayata geçirilen ve havacılık sektörüne yönelik yapı kimyasalları üretecek fabrikada üretim başlayacak. Sanayi üretimini artırmanın yanı sıra istihdama da büyük katkı sunacak söz konusu tesislerle, deprem bölgelerine toplamda 8 milyar liralık katkı sağlanacak ve en az 2 bin 500 kişiye iş imkânı oluşturulacak. Depremden etkilenen illerin iş dünyası temsilcileri, bu yatırımların bölge ekonomisinin itici gücü olacağını söyledi.

YEREL SANAYİCİ DE ORTAK OLACAK

Depremden etkilenen 11 ili ayağa kaldırmak için ilk andan itibaren büyük bir çalışma başlatan hükümet, Asrın Felaketi'nin merkez üssü konumundaki Kahramanmaraş'ta savunma sanayi alanında faaliyet gösterecek tesiste üretime başlamak için gün sayıyor. TUSAŞ tarafından hayata geçirilen söz konusu fabrikada üretim 22 Şubat'ta düzenlenecek törenle başlayacak. Fabrikada Türkiye'nin savunma sanayindeki gururu insansız hava aracı ANKA'nın da aralarında olduğu pek çok hava aracı için parça üretilecek. Yapılan yatırımlarla şehrin büyük bir kabuk değişimi içinde olduğunu söyleyen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, "Şehrimize yapılan yatırım sadece bununla sınırlı kalmayacak. Açılışın olduğu gün yüzde 70'i şehrin önde gelen sanayicilerine, yüzde 30'u ise TUSAŞ'a ait bir 200 milyon dolar sermayeli bir şirket kurmak için imza atacağız. Bu fabrikada da aralarında Boeing ve Airbus gibi firmanın da bulunduğu sivil havacılık sektörüne yönelik üretim yapacağız" dedi. Şimdiden 100'e yakın firmanın tedarikçi olmak için müraacatta bulunduğunu anlatan Buluntu, "Şehrimiz sanayi kümelenmesinde önemli bir adres olacak" diye konuştu.

ÜRETİMİN LOKOMOTİFİ

İlk günden itibaren sahada olan ve depremzedelere desteğini sürdüren ASELSAN, depremin ağır hasar verdiği illerden biri olan Malatya'da dev bir yatırım için kolları sıvadı. ASELSAN'ın üretim, tasarım ve lojistik üssü olması planlanan "ASELSAN Malatya" adı verilecek tesisin depremlerden etkilenen kentte, üretimin lokomotifi olması bekleniyor. Tesisin hayata geçirilmesi için Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde arazi tahsisi sağlandı. Sabah'ın haberine göre, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol "ASELSAN'ı bölgede üretimin önemli bir parçası yapmayı, tasarım ve lojistik üssü dahil birçok fonksiyonu içerisinde barındıran bir duruma getirmeyi uzun dönemde planladık" ifadelerini kullandı. Kısa sürede faaliyete başlamayı hedeflediklerini ifade eden Akyol, Malatya'da da sürdürülebilir, geliştirilebilir ve uzun dönemli bir yatırım için fizibilite çalışmaları yaptıklarını anlattı. Yatırımın şehrin ekonomisine büyük katkı sunacağını anlatan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise "Biz buna sadece bir fabrika yatırımı olarak bakmıyoruz. Bu fabrika için ara malı üretimi yapacak KOBİ'ler de yatırım yapacak. Dolayısıyla bu diğer yatırımlar için de sürükleyici olacak. Hatta uluslararası yatırımların şehrimize ilgisini de artıracağını düşünüyorum. Nitelikli işgücünün yetişmesine de büyük katkı sunacak" diye konuştu.

ÇARPAN ETKİSİ YAPACAK

Depremden özellikle Nurdağı ve İslahiye ilçeleri ağır hasar gören Gaziantep'te de TUSAŞ vasıtasıyla karbon fiber tesisini hayata geçiriliyor. Söz konusu yatırımların Anadolu sanayisinin önde gelen şehirlerinden Gaziantep'e birkaç basamak birden atlatacağını söyleyen Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, "Biz bu yatırıma salt bir karbon elyaf üretimi olarak bakmıyoruz. 160 alanda üretim yapan köklü bir sanayi geçmişine sahip şehrimizde yapılacak savunma sanayi yatırımları çarpan etkisi yapacaktır. Öte yandan nitelikli işgücünün şehre gelmesi de çok önemli. Bu alanda yetişecek kalifiye elemanlar şehrin insan kaynağı kalitesini de artıracaktır" diye konuştu.

ŞEHİRDE EKOSİSTEM OLUŞTURUR

2020'de yaşadığı büyük depremin ardından, 6 Şubat depreminde bir kez daha sarsılan Elazığ da savunma sanayi yatırımlarının adresi olacak. TÜYAR'ın ileri teknoloji çip paketleme ve STM'nin Duvar Arkası Radar üretim tesislerine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Savunma sanayi yatırımlarını ilimiz ekonomisi için son derece önemli buluyoruz. Bu yatırımlar için Organize Sanayi Bölgesi'nde yer tahsisi yapıldı. Bundan sonraki sürecin de yakın takipçisi olacağız. Biz buna sadece bir yatırım olarak bakmıyoruz. Oluşturacağı ekosistemi önemli buluyoruz. Çünkü bu alanda bir üretim kültürü oluşacak, bu da beraberinde şehrimize yeni yatırımları getirecektir" değerlendirmesinde bulundu.

KIRIKHAN'A SANAYİ ALANI

DEPREMDEN ağır yara alan Hatay Kırıkhan'da ROKETSAN için bir sanayi alanı kuruluyor. Hatay'ın yüzde 92'sinin yıkıldığına vurgu yapan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Bünyamin Yavuz, "Bu yatırım şehre ayrı bir dinamizm katacaktır" dedi. Şehrin ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için büyük bir gayret içinde olduklarını anlatan Yavuz, "Hatay'da büyük bir yıkım var. Yaralarımızın elbirliği ile sarılmasını önemli buluyoruz" dedi.

KİM NEREDE, NE YAPACAK?

Gaziantep'in Nurdağı-İslahiye ilçelerinde TİSAŞ ile ROKETSAN koordinatörlüğünde karbon elyaf üretim tesisi kurulacak.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ROKETSAN tarafından silah ve roket sistemleri üretim tesisi kurulacak.

Pavotek tarafından Kırıkhan'da bilişim ürünleri üretim tesisi yatırımları hayata geçirilecek.

Adıyaman'a ise TUSAŞ ile ASELSAN koordinatörlüğünde yeni bir tesis kazandırılacak. Tesiste kablo ve konektör üretimi yapılacak.

Malatya'da ASELSAN koordinatörlüğünde çok katmanlı baskı devre kartı üretim tesisi kurulacak.

Elazığ, TÜYAR'ın ileri teknoloji çip paketleme ve STM'nin Duvar Arkası Radar üretim tesislerine ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketi HAVELSAN ise Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ ve Malatya'da yazılım kampüsleri oluşturacak.