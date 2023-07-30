Deprem riskine karşı yeni formül! İstanbul'da çalışmalar hız kazandı

İstanbul'da depreme karşı kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilirken kira desteği dışında formüller de gündemde. Bunlardan birisi de yüksek kiralara karşı geçici evlerin tahsis edilmesi...

Yenişafak'taki habere göre, gündemde olan konular arasında geçici ev formülü de yer alıyor.

HÜKÜMET ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Şu an fikir aşamasında olunan uygulama için önümüzdeki günlerde belediyeler başta olmak üzere alanında ilgili uzmanlarla görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Yapılacak görüşmeler neticesinde formülün uygulanıp uygulanmayacağı belli olacak. Bu formülün hayata geçmesi ile hem kiralarda fahiş fiyat uygulaması sınırlandırılacak hem de vatandaşa da büyük bir kolaylık sağlanmış olacak.

YÜKSEK KİRADAN KORUYACAK

Hükümet kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşın yüksek kira fiyatları nedeniyle mağdur olmaması için yeni formüller üzerinde duruyor. Bu formüllerden biri ise geçici ev. Formüle göre, kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşın kira yardımı yerine rezerv alanlarda inşa edilen konutlarda ikamet etmesi planlanıyor.

REZERV ALANLARDAKİ EVDE ÜCRETSİZ KALACAKLAR

Plana göre, vatandaşlar evlerinin dönüşüm süreçlerinde herhangi bir ücret ödemeden rezerv alanlardaki konutlarda kalacak. Kentsel dönüşüm çalışmasının tamamlanmasının ardından ise bu konutlardaki vatandaşların evlerine dönmesi, kentsel dönüşüme başlanan yerlerdeki vatandaşların bu konutlara yerleştirilmesi hedefleniyor.