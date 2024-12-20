Birleşik Krallık İhracat Finansman Kuruluşu (UKEF) Türkiye, Orta Asya ve Doğu Avrupa Bölge Temsilcisi Şebnem Alp, Türkiye'de temiz enerji, altyapı ve farklı sektörlerdeki projelere yönelik bugüne kadar 3,6 milyar sterlinlik işlem hacmi gerçekleştiren UKEF'in ileriye dönük planlarını AA muhabirine anlattı.

Türkiye'de UKEF'in daha önce önemli demir yolu ve güneş enerjisi projelerine destek olduğunu söyleyen Alp, söz konusu güneş enerjisi projesinin, Türkiye'nin ve hatta dünyanın sayılı büyük işlemlerinden biri olduğunu anımsattı.

Alp, söz konusu projelere katkı sağlanmasıyla Türkiye ve İngiltere'deki taraflara sağlanan avantajlar sayesinde projelerin daha hızlı ilerlediğini dile getirdi.

UKEF'in Türkiye'deki projelere hala çok büyük bir ilgisi olduğuna işaret eden Alp, "Yenilenebilir enerji, altyapı, sağlık, havacılık, kimya, tarım ve teknoloji, üzerinde durduğumuz önemli sektörlerin başında geliyor. UKEF, Türkiye'de işlem yapma iştahı olan ve buradaki projeleri desteklemeye hazır bir kuruluş. Bu kapsamda, Türkiye için 2 milyar sterline kadar kredi finansman garantisi limitimiz mevcut. Temiz enerji ve altyapı başta olmak üzere, birçok sektörde bu limitimizi kullanmak istiyoruz." diye konuştu.

Alp, projelerin desteklenmesinde İngiliz ihracatçıları için nasıl bir iş hacmi oluşacağı ve ihracat içeriği önem kazanırken, Türkiye'deki şirketlere 14-18 yıla kadar çıkan uzun vadelerde kredi finansman garantisi sağlayabildiklerini söyledi.

Türkiye'deki projelerin içeriği değerlendirilerek ilerlenebilecek fırsatların olduğuna işaret eden Alp, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu açıdan, 2025 bizim için de önemli bir yıl. Türkiye piyasasında faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Enerji bizim için önemli bir açılım. Temiz enerji projelerini değerlendirmeye ve onları desteklemeye olabildiği kadar devam edeceğiz. Söz konusu 2 milyar sterline kadar olan kredi garanti limitimizi en iyi şekilde planlanan projelerde kullanmaya çalışıyoruz."

Alp, Türkiye'deki projelere ek olarak, UKEF'in Türkiye ile üçüncü ülkelerde işbirliğini geliştirmeyi planladığını aktardı.

Özellikle dünyanın en iyi 250 inşaat firması arasında 40'ının Türk olması ve UKEF'in Türkiye'de bu şirketlerle deneyiminin bulunmasının bu planları desteklediğini kaydeden Alp, "Türkiye ile olan pozitif işbirliğinin başka ülkelerde de genişleyerek artmasını destekliyoruz. Bu bağlamda Sırbistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Irak gibi ülkelerde işbirliği olanaklarını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- UKEF'İN TÜRKİYE'DE DESTEKLEDİĞİ PROJELER

Ağustosta, UKEF ve Polonya İhracat Kredi Kuruluşu (KUKE) garantörlüğünde, Kalyon Enerji'nin 390 megavatlık güneş enerjisi santraline İngiliz Standard Chartered Bankası tarafından 249 milyon avro kredi verileceği açıklanmıştı.

Geçen yıl, uluslararası ihracat kredi kuruluşları, UKEF öncülüğünde Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı için 1,2 milyar avro finansman sağlamıştı.

UKEF, 2023'te, 286 kilometrelik yüksek hızlı elektrikli demir yolu inşaatını desteklemek için 781 milyon avro kredi finansmanı sağlanması üzere J.P. Morgan, ING Bank ve BNP Paribas'ın yanı sıra reasürans sağlayan İtalyan ve Avusturyalı ihracat kredisi kuruluşları SACE ve OeKB ile ortaklaşa çalışmıştı.

Daha önce de Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin inşası için de şirketle UKEF, JP Morgan Chase Bank, Denizbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Türkiye Vakıflar Bankası arasında 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalanmıştı.

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