Dev doğal gaz anlaşması: 110 milyon ton için imzalar atıldı

Katar Enerji Şirketinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu doğal gaz sahasının genişletilmesi projesiyle Katar'ın yıllık 77 milyon tonluk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim kapasitesinin 110 milyon tona çıkarılması planlanıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi, yeni projede Katar Enerji Şirketinin ortaklık payının yüzde 75, ENI'nin ise yüzde 25 olacağını kaydetti.

Kabi, söz konusu ortaklıkla İtalyan ENI firmasının 2026'da üretim aşamasına geçmesi beklenen gaz sahasının yüzde 3,12'lik kısmının hisselerine sahip olacağını kaydetti.

Doha yönetimi 12 Haziran'da, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan doğal gaz sahasının genişletilmesi projesine yönelik Fransız enerji şirketi Total'le de anlaşma imzalamıştı.