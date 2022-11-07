Dev proje tamamlandı! 45 dakikalık süre 25 dakikaya düştü

Erzurum'un Horasan ilçesini Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlayan 46 kilometrelik kara yolunda yer alan ve yapımına 2 yıl önce başlanan 574 metre uzunluğundaki Taşlı Güney-2 Viyadüğü tamamlandı.



Sarıkamış sınırlarında inşa edilen Karakurt Barajı'nda su tutulmaya başlamasıyla yaklaşık 2 yıl önce Sarıkamış-Horasan kara yolu ulaşıma kapatılmış, Karaurgan köyü üzerindeki alternatif yol kullanılmaya başlanmıştı.

45 DAKİKALIK YOL, 25 DAKİKAYA İNDİ

Hizmete açılan Taşlı Güney-2 Viyadüğü ile Horasan-Sarıkamış arasındaki 45 dakikalık yol, 25 dakikaya indi.



Bakan Karaismailoğlu, viyadüğün hizmete açılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kars-Erzurum arasında Karakurt-Horasan Yolu'nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü ve bağlantı yollarını hizmete açtık. Hayırlı olsun. Eser ve hizmet şölenimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Horasan ilçesi Tavşancık Mahalle Muhtarı Fevzi Daş, AA muhabirine, Taşlı Güney-2 Viyadüğü'nün çok büyük hizmet olduğunu belirterek, "Viyadüğün yapımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz. Kışın eski yolda şoförler çok sıkıntı çekiyordu, ister istemez trafik kazaları meydana geliyordu ve buna üzülüyorduk. Bu viyadük ulaşımda bel kemiği oldu, bölge ulaşımı açısından bulunmaz nimet." diye konuştu.

Yolu kullanan tır sürücüleri de emeği geçenlere teşekkür etti.

"EMEĞİ GEÇENLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan'a, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç'a ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Kars'ımıza hayırlı olsun inşallah" dedi.