Dev projede geri sayım başladı... Ve tarih belli oldu

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli ve diğer yetkililerle birlikte çevre yolunda incelemelerde bulundu.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol gazetecilere yaptığı açıklamada, “Amasya’nın en önemli projesi. Merkezi hükümet tarafından uygulanan bütçesi en büyük projesi ve uzun yıllardır toplumda çok büyük beklenti oluşturmuş bir proje. Amasyamızın hem trafik sorununu çözecek hem de sadece Amasya’nın değil, bölgenin transit trafik sorununa ciddi çözüm getirecek bir proje. İşin son aşamasına gelindi. 11,6 kilometrelik bu yolun yaklaşık 10,5 kilometresinin kaplaması yapıldı. Şu an üzerilerinden araba geçebilecek durumda. Yolumuzun iki giriş yönündeki bu bağlantılar, kavşaklar tamamlandığında sadece küçük tünel içi aydınlatmalar, işaretlemeler, bazı yerlerde küçük oto korkuluklar gibi çok hızlı bir biçimde gerçekleştirilebilecek yatırımlar var ve tüm niyetimiz tüm hedefimiz takvim yılı içerisinde yolu trafiğe açmak. Şu anda olağanüstü bir durum görünmezse bu tempoyla çalışma devam ettiğinde takvim yılı içerisinde de bitecek gibi görünüyor” dedi.