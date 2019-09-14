27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Dev projede geri sayım başladı... Ve tarih belli oldu

Amasya Çevre Yolu projesinde sona gelindi. 11,6 kilometre uzunluğundaki çevre yolunun bu yılın sonunda araç trafiğine açılması planlanıyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli ve diğer yetkililerle birlikte çevre yolunda incelemelerde bulundu.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol gazetecilere yaptığı açıklamada, “Amasya’nın en önemli projesi. Merkezi hükümet tarafından uygulanan bütçesi en büyük projesi ve uzun yıllardır toplumda çok büyük beklenti oluşturmuş bir proje. Amasyamızın hem trafik sorununu çözecek hem de sadece Amasya’nın değil, bölgenin transit trafik sorununa ciddi çözüm getirecek bir proje. İşin son aşamasına gelindi. 11,6 kilometrelik bu yolun yaklaşık 10,5 kilometresinin kaplaması yapıldı. Şu an üzerilerinden araba geçebilecek durumda. Yolumuzun iki giriş yönündeki bu bağlantılar, kavşaklar tamamlandığında sadece küçük tünel içi aydınlatmalar, işaretlemeler, bazı yerlerde küçük oto korkuluklar gibi çok hızlı bir biçimde gerçekleştirilebilecek yatırımlar var ve tüm niyetimiz tüm hedefimiz takvim yılı içerisinde yolu trafiğe açmak. Şu anda olağanüstü bir durum görünmezse bu tempoyla çalışma devam ettiğinde takvim yılı içerisinde de bitecek gibi görünüyor” dedi.

Rusya ve Sırbistan’dan S-400’lü tatbikat

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Van'da terör örgütüne ağır darbe: Etkisiz hale getirildiler

Van'da terör örgütüne ağır darbe: Etkisiz hale getirildiler

"Soğuk algınlığından korunmak için Propolis"

'Soğuk algınlığından korunmak için Propolis'

Radamel Falcao dünya basınında

Radamel Falcao dünya basınında

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Türkiye tatili dönüşü 3 saat sorgulandı: Bu düpedüz bir hakaretti

Türkiye tatili dönüşü 3 saat sorgulandı: Bu düpedüz bir hakaretti

Selçuk Bayraktar: Çin’in İHA’sı uçamadı biz rekor kırdık

Selçuk Bayraktar: Çin’in İHA’sı uçamadı biz rekor kırdık

Neden HDP binası önündeler? Acılı baba açıkladı

Neden HDP binası önündeler? Acılı baba açıkladı

Rusya ve Sırbistan ortaklaşa düzenledi! Dikkat çeken detay

Rusya ve Sırbistan ortaklaşa düzenledi! Dikkat çeken detay
 

POPÜLER HABERLER

ASELSAN geliştirdi! Drone tehdidini ´Atom´ durduracak

ASELSAN geliştirdi! Drone tehdidini ´Atom´ durduracak

Dilimi bin dolar! Ne olduğunu bir bilseniz...

Dilimi bin dolar! Ne olduğunu bir bilseniz...

35 çeşit yemeği yapılıyor! Bu çeşidiyle dünyada ün saldı...

35 çeşit yemeği yapılıyor! Bu çeşidiyle dünyada ün saldı...

Buz mağarası, buhar bacası... Görenleri büyülüyor

Buz mağarası, buhar bacası... Görenleri büyülüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA