Şirketten yapılan açıklamaya göre, Likhachev, saha ziyareti sırasında nükleer santralin birinci güç ünitesindeki çalışmaların ilerleyişini denetledi.

Rosatom yönetim heyetine NGS sahasında Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, şirketin Genel Müdürü Sergei Butckikh ve Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Teknik Direktör Andrei Zhukov eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Likhachev, bu yılki ana hedefe, 4 güç üniteli Akkuyu NGS'nin birinci ünitesini devreye alma ve ardından işletme aşamalarına geçiş sürecini sağlamaya doğru ilerlediklerini bildirdi.

Likhachev, reaktöre yüklenecek imitasyon yakıt demetleriyle soğuk-sıcak testleri gibi kritik bir aşama için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda Türk şirketlerinin projeye dahil olma konusunda büyük bir ilgisi bulunmakta. Bunun temelinde elektrik üretimine ortak olma ve kar elde etme fırsatı yatmaktadır. Bir dizi Türk şirketiyle projenin sermayesine katılımlarının parametreleri konusunda somut görüşmelere başladık. Bu ciddi ve kapsamlı bir çalışmadır. Türkiye'deki ortaklar bizim için yalnızca inşaat aşamasında değil, 100 yıla kadar sürebilecek işletme ömrü boyunca da son derece önemlidir."

Birinci devreye alma kompleksinin başlıca tesislerini ziyaret eden Likhachev, Akkuyu Nükleer AŞ ve projenin ana yüklenicilerinin yöneticileriyle Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Likhachev, 8 bin kişilik nükleer çalışan yaşam alanına yerleşim için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Bu yerleşke konut, altyapı ve sosyal yaşam alanlarının düzenlenmesine ilişkin en iyi uygulamaları barındırıyor" ifadelerini kullandı.

Akkuyu NGS sahasının ardından, yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta nükleer santral çalışanları ve aileleri için inşa edilmekte olan yaşam alanını ziyaret eden Likhachev, ilk etap kapsamında 48 konut binası, bir okul, bir anaokulu, gerekli tüm sosyal altyapı tesisleri ve otonom hizmet sistemlerinin işletmeye alınmaya hazırlandığı modern yaşam alanındaki çalışmaların ilerleyişi hakkında ayrıntılı bilgi aldı.