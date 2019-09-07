Devlerin yeni adresi İstanbul Havalimanı 

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı unvanını alacak olan İstanbul Havalimanı, yurtdışından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, tüm detayları ile BBC’de yer aldı. Talking Business’ programının sunucusu gazeteci Aaron Heslehurst’un programına konuk olan Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nın global hedeflerini ve havalimanıyla ilgili son bilgileri paylaştı. İstanbul Havalimanı’nın dünyanın en büyük havalimanlarından biri olduğunu aktaran Heslehurst, havalimanın ilk etapta yıllık 90 milyon yolcu taşıyacağına vurgu yaparak, Türkiye’nin bu konuda iddialı olduğunun altını çizdi.

KATKILARI ARTACAK

Heslehurst’un Türk Hava Yollarının (THY) son yıllardaki atılımlarının İstanbul Havalimanı’na olumlu katkı yaptığını belirtmesi üzerine Samsunlu, şunları anlattı: “Türkiye son 10-15 yıldır havacılık sektörüne önemli alt yapı yatırımları yapıyor. Bu zaman zarfında THY filosunu genişletti ve havacılık sektörünün küresel anlamda gelişmesine de katkı sundu. İstanbul Havalimanı, THY’nin yanı sıra tüm fazların tamamlanmasıyla birçok yeni hava yolu şirketini çekecektir. Çin’den, Hindistan’dan ve daha birçok ulustan insanlar turizm amaçlı veya iş seyahatleri için ya da varacakları ülkeye aktarmalı uçmak için İstanbul Havalimanı’nı tercih ediyor. Bu özelliği sayesinde İstanbul Havalimanı, küresel bir değer oluşturmaktadır. İstanbul Havalimanı, bu yönüyle başta THY’ye olmak üzere pek çok hava yolu şirketine katkı sunmaktadır. Zaman içinde İstanbul Havalimanı’nın katkılarını daha iyi göreceğiz.”