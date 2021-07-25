Devlet desteğiyle işini büyüten genç arıcı kovan sayısını 30'dan 300'e çıkardı

AA 25 Temmuz 2021 Pazar 11:22 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 11:22

Alaplı'nın Kasımlı köyünde yaşayan meslek lisesi mobilya bölümü mezunu 28 yaşındaki Çağlayan, genç yaşta çocukluk hayali olan arıcılık mesleğini yapmak için babasından işi devraldı.

Babasının da yardımıyla 30 kovanla endemik türlerin zengin olduğu Suludere Bal Ormanları'nda organik kestane balı üreten Çağlayan, zamanla kovan sayısını artırdı.

İşlerini daha da büyütebilmek için mayısta Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği yüzde 50 hibe desteğine de başvuran Çağlayan, bu sayede 40 arısız kovan ve güneş paneli desteği almaya hak kazandı.

Böylece kovan sayısını 300'e çıkaran Çağlayan, arıcılıkta hedef büyüttü.

- "Hedefimiz, 400 veya 500 kovana ulaşmak"

Arılarının periyodik bakımını yapan Rıza Çağlayan, AA muhabirine, 25 yıldır arıcılıkla uğraşan babası sayesinde işi öğrendiğini, edindiği tecrübeyle kovan sayısını artırdığını belirtti.

"50, 100, 150 oldu derken, bugün 300 kovanla üretim yapıyoruz." diyen Çağlayan, devletten 40 kovan ve güneş paneli yardımı aldığını aktardı.

Çağlayan, "Hedefimiz, 400 veya 500 kovana ulaşmak. Arıların ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki tür bakımı bulunuyor. İlkbahardaki bakımı kovan temizliği, ilaçlama ve besleme şeklinde yapılıyor. Bu şekilde arıyı tamamen bala hazırlamış oluyoruz. Sonbahara doğru da 'Yiyeceği var mı, yok mu?' diye kontrol ediyoruz." şeklinde konuştu.

Hasat zamanı elde edilen ürünün mevsime göre değiştiğini dile getiren Çağlayan, "Çiçeklerin tam verimli zamanında yağmur yağabiliyor, bu şekilde olumsuzluklar olabiliyor. Geçen sene 750 kilogram almıştık, bu sene hasat biraz daha iyi oldu ve yüzümüz güldü. 1,2 ton kestane balı aldık." ifadelerini kullandı.

Çağlayan, çevre il ve ilçelere dağıtım yaptıklarını belirterek, "Çok zevkli ve huzur verici bir iş. Arılarla uğraştığımda kendimi çok huzurlu ve zinde hissediyorum." dedi.