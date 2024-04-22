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Ekonomi

Devlet, ücretsiz doğal gaz için 5 milyar 195 milyon liralık ödeme yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ücretsiz doğal gaz uygulaması kapsamında Bakanlığın bütçesinden 24 Nisan 2023'ten bu ay başına kadar 5 milyar 195 milyon liralık ödeme yapıldığını bildirdi.

AA22 Nisan 2024 Pazartesi 13:38 - Güncelleme:
Devlet, ücretsiz doğal gaz için 5 milyar 195 milyon liralık ödeme yaptı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'in vatandaşlara ücretsiz dağıtılan doğal gazın miktarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Bayraktar, Doğalgaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk tüketim faturalarının tamamının devlet tarafından karşılandığını, sonraki faturalarında ise 25 standart metreküpe kadar doğal gaz tüketimi için oluşan maliyetin de 1 Mayıs'a kadar yine devlet tarafından karşılanacağını hatırlattı.

Bayraktar, yazılı soru önergesinde şu bilgileri paylaştı:

"Bugüne kadar indirime esas 4 milyar 448 milyon 705 bin 628 metreküp doğal gaz için Bakanlığımız bütçesinden 5 milyar 195 milyon 769 bin 876 TL sistem kullanım bedeli ödemesi yapılmıştır. Bununla birlikte ülkemizde konut, sanayi, elektrik santralleri ve diğer sektörlerin doğal gaz tüketimi çeşitli ülkelerden ithal edilen doğal gaz ile Karadeniz Sakarya Gaz sahasından üretilen yerli doğal gazın birlikte iletim sistemine verilmesiyle karşılanmaktadır. Bu kapsamda, doğal gaz iletim sisteminde gerek Karadeniz Sakarya Gaz sahasından üretilen gerek çeşitli ülkelerden ithal edilen doğal gaz karışık halde bulunmakta olup, ücretsiz dağıtılan doğal gazın içerisindeki yerli doğal gaz miktarı ayrıca tespite konu edilmemektedir."

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