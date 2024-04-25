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Ekonomi

Devletin kasasına 1,5 milyar lira katkı sağlayacak! İmzalar atıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli etaplarından olan Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) elektrik üretimi için ilgili firmayla sözleşme imzalandığını belirterek, 'Tesiste üretilecek enerjiyle ülke ekonomimize yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlanması öngörülüyor.' ifadesini kullandı.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 10:31 - Güncelleme:
Devletin kasasına 1,5 milyar lira katkı sağlayacak! İmzalar atıldı
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Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, 8 baraj ve 23 sulama tesisi olmak üzere toplam 31 bileşeni bulunan projenin ekonomiye yıllık 20 milyar liralık katkı vermesinin planlandığını bildirdi.

Kulp Çayı üzerindeki Silvan Barajı ve HES'in, bu bileşenlerin en önemlilerinden olduğunun altını çizen Yumaklı, Silvan Barajı'nın, 175,5 metre yüksekliğindeki 8,7 milyon metreküp dolgu hacmine sahip gövdesi ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajı olduğuna dikkati çekti.

Yumaklı, Silvan Barajı'nın, depolama kapasitesi olan 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmi ile GAP'ın Atatürk Barajı'ndan sonraki en büyük ikinci sulama barajı olacağını vurgulayarak, "Halihazırda fiziki gerçekleşmesi yüzde 96 seviyesinde bulunan Silvan Barajı'nın ara depolamalar ve sulama tesislerinin tamamen bitirilip hayata geçirilmesi ile yaklaşık 2 milyon 350 bin dekar tarım arazimiz suya kavuşacak ve 235 bin kişiye iş imkanı sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "TARIMSAL ÜRETİMDE DÜNYADA SÖZ SAHİBİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tesiste hidroelektrik enerji üretiminin de gerçekleştirileceğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Sulama projelerinin gelişimi paralelinde enerji üretimi planlanacak olan Silvan Barajı ve HES, ilk aşamada yıllık 681 milyon kilovatsaat elektrik üretecek. Tesiste üretilecek enerjiyle ülke ekonomimize yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlanması öngörülüyor. GAP'ın en önemli etaplarından biri olan Silvan Barajı ve HES'te enerji üretimi yolunda önemli bir adım atılarak ilgili firmayla elektromekanik işlerin yapımıyla ilgili sözleşme imzalandı. 1,8 milyar lira bedelle imzalanan sözleşme çerçevesinde, inşaat çalışmalarına ilerleyen günlerde başlanması, projenin Ağustos 2026'da işletmeye hazır hale getirilmesi planlanıyor. Silvan Barajı ve HES'le bir yandan milli servetimiz olan temiz, ucuz ve yenilenebilir enerji potansiyelimiz değerlendirilecek diğer yandan sahip olduğu depolama kapasitesiyle mümbit topraklarımız suya kavuşturulacak. Ülkemizi bu tür yüz akı projeler ile geleceğe taşımaya ve tarımsal üretimde dünyada söz sahibi yapmaya devam edeceğiz."

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