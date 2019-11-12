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Dijital gelecek bu zirvede konuşulacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 2 yılda bir düzenlediği ‘Vizyoner Zirvesi’, bu yıl ‘Dijital Gelecek’ temasıyla 27 Kasım’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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Elon Musk’ın sahibi olduğu Hyperloop şirketinin CEO’su Ahlborn da, dünyanın ulaşım konusunda umut ışığı olarak nitelediği Hyperloop sisteminin detaylarını zirvede katılımcılarla paylaşacak.  Vakumlanmış, yani havası alınmış çelik bir tüp ve bunun içerisine yerleştirilmiş elektrikli motorlar tarafından hareket ettirilen bir vagondan oluşan Hyperloop, teorik olarak saatte bin 200 kilometre hıza ulaşabiliyor.  MÜSİAD Vizyoner İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken, Dirk Ahlborn’un fütürist bakış açısını ve şirketinin mühendislik fikirlerini Türkiye’deki katılımcılarla paylaşmasına aracılık etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.      

HEYECAN VERİYOR 

Özeken, Türkiye’nin stratejik konumuyla dünyadaki ticaret yollarının tam merkezinde yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:  “Ülkemiz, ulaşım alanında dünyanın en büyük havalimanı, demir ipek yolu, Marmaray gibi birçok büyük projeyi hayata geçirdi. Bu minvalde, ülkemizin de içinde olduğu uluslararası ulaşım ağları ve ulaşımda değişen paradigmalar konusunda dünyanın en önemli buluşlarından olan Hyperloop şirketinin kurucu ortağı Dirk Ahlborn, projelerini ve fikirlerini bizlerle paylaşacak. Belki de 10 yıl sonra Türkiye’nin bir ucundan bir ucuna 45 dakikada ulaşımı sağlayabilecek bir altyapı sisteminin en yetkin ağız tarafından Türkiye’de anlatılması önemli.” 

YATIRIM DESTEĞİDE VAR 

MÜSİAD Vizyoner İcra Kurulu Başkanı Özeken, bu yılki Vizyoner Zirvesi’nde ilk kez Vizyoner Exchange programı düzenleneceğini belirterek, “Başarılı 60 start up’ımız, Vizyoner Exchange’de B2B toplantılar yapabilecek, burada fikirlerine yatırım desteği bulabilecek.” dedi. 

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